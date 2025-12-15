Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Antwerp heeft zich na een moeilijke periode herpakt met drie opeenvolgende zeges. Analist Peter Vandenbempt plaatst echter enkele kanttekeningen bij deze heropleving en wijst op enkele aandachtspunten.

Resultaten heel erg goed

Volgens Vandenbempt was er binnen de club veel onbegrip over het ontslag van Stef Wils. “Die moest in zeer ondankbare omstandigheden - met een afgeroomde kern en veel blessures – werken”, opent de analist zijn verhaal bij Sporza. Ondanks de steun van spelers bleef dit onvoldoende zichtbaar op het veld.

De cijfers tonen een opvallende kentering. “Ze hebben 14 punten gepakt na 15 wedstrijden, drie keer gewonnen en één clean sheet. Nu pakken ze 9 op 9 en hebben ze al even vaak gewonnen als in de hele heenronde, en dat tegen Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent.” Antwerp staat daardoor op één punt van de top zes.

Kanttekeningen

Toch benadrukt Vandenbempt dat het voetbal nog niet overtuigt. Zo kan je volgens de analist wel even resultaten halen, maar toch niet over een lange periode. Het huidige niveau wordt dus onvoldoende geacht voor duurzame successen.

Er waren ook tactische bedenkingen. “Er werden iets te veel lange ballen naar voren getrapt, zeker na de voorsprong. De coach heeft het overigens ook zelf aangegeven. Hij heeft de reputatie dat hij een trainer is die goed en verzorgd voetbal brengt.”



Vandenbempt besluit dat de volgorde wel correct is, door eerst resultaten te pakken en dan kijken op welke manier dat gebeurt. Antwerp heeft met recente zeges vertrouwen herwonnen, maar de kwaliteit van het spel moet verder omhoog om blijvend mee te doen in de strijd om de top zes.