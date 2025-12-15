'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

KV Mechelen dreigt een belangrijke pion te verliezen. FSV Mainz 05 heeft zijn oog laten vallen op Lion Lauberbach, de Duitse spits die sinds de zomer van 2023 actief is in de Jupiler Pro League. De interesse komt op een moment dat hij zich stevig heeft laten gelden in België.

Duitse interesse

Volgens Transferfeed onderzoekt Mainz de mogelijkheid om Lauberbach naar de Bundesliga te halen. De club ziet in de 27‑jarige aanvaller een geschikte kandidaat om de voorhoede te versterken. Het gaat om een centrumspits die zijn waarde al heeft bewezen.

Lauberbach ligt bij KV Mechelen nog vast tot juni 2027. Dat betekent dat een eventuele transfer niet zonder onderhandelingen kan plaatsvinden. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 1,70 miljoen euro, wat richting kan geven aan de gesprekken tussen beide clubs.

In de lopende jaargang van de Jupiler Pro League kwam Lauberbach 18 keer in actie. Daarbij scoorde hij zes doelpunten en leverde hij één assist. Deze cijfers tonen dat hij een vaste bijdrage levert aan het team en dat zijn rol in de aanval van Mechelen niet te onderschatten is.

Belang voor KV Mechelen

Sinds zijn komst in juli 2023 groeide Lauberbach uit tot een vaste waarde. Zijn fysieke aanwezigheid en scorend vermogen maken hem tot een sterkhouder. Een vertrek zou voor KV Mechelen een sportieve aderlating betekenen, zeker gezien de duur van zijn contract en de beperkte alternatieven in de kern.

De belangstelling van Mainz 05, momenteel hekkensluiter in de Bundesliga, voor Lion Lauberbach plaatst KV Mechelen voor een mogelijk dilemma. Enerzijds is er de kans op een lucratieve transfer, anderzijds dreigt het verlies van een belangrijke speler. De komende weken zullen uitwijzen of de Duitse interesse concreet wordt en of Mechelen bereid is zijn spits te laten gaan.