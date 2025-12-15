'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen dreigt een belangrijke pion te verliezen. FSV Mainz 05 heeft zijn oog laten vallen op Lion Lauberbach, de Duitse spits die sinds de zomer van 2023 actief is in de Jupiler Pro League. De interesse komt op een moment dat hij zich stevig heeft laten gelden in België.

Duitse interesse

Volgens Transferfeed onderzoekt Mainz de mogelijkheid om Lauberbach naar de Bundesliga te halen. De club ziet in de 27‑jarige aanvaller een geschikte kandidaat om de voorhoede te versterken. Het gaat om een centrumspits die zijn waarde al heeft bewezen.

Lauberbach ligt bij KV Mechelen nog vast tot juni 2027. Dat betekent dat een eventuele transfer niet zonder onderhandelingen kan plaatsvinden. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 1,70 miljoen euro, wat richting kan geven aan de gesprekken tussen beide clubs.

In de lopende jaargang van de Jupiler Pro League kwam Lauberbach 18 keer in actie. Daarbij scoorde hij zes doelpunten en leverde hij één assist. Deze cijfers tonen dat hij een vaste bijdrage levert aan het team en dat zijn rol in de aanval van Mechelen niet te onderschatten is.

Belang voor KV Mechelen

Sinds zijn komst in juli 2023 groeide Lauberbach uit tot een vaste waarde. Zijn fysieke aanwezigheid en scorend vermogen maken hem tot een sterkhouder. Een vertrek zou voor KV Mechelen een sportieve aderlating betekenen, zeker gezien de duur van zijn contract en de beperkte alternatieven in de kern.

Lees ook... Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle
De belangstelling van Mainz 05, momenteel hekkensluiter in de Bundesliga, voor Lion Lauberbach plaatst KV Mechelen voor een mogelijk dilemma. Enerzijds is er de kans op een lucratieve transfer, anderzijds dreigt het verlies van een belangrijke speler. De komende weken zullen uitwijzen of de Duitse interesse concreet wordt en of Mechelen bereid is zijn spits te laten gaan.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
KV Mechelen
Lion Lauberbach

Meer nieuws

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
1
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
1
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
10
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
4
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Dan toch ontslag? Vreemd document over Marc Brys duikt op

Dan toch ontslag? Vreemd document over Marc Brys duikt op

08:00
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
2
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
13
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
1
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

12:30
7
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
2
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
2
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
8
'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

20:00
2
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

19:00
1
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

17:54
Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter De derde helft

Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

18:30
Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

17:00
4
Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

17:30
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

16:45
2
Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

18:00
"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

"Nobele beslissing": JPL-ploeg stuurt zomertransfer door

16:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Kompany_GOAT Kompany_GOAT over "Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel" CCpl CCpl over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" FELIX25 FELIX25 over Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig" Joske89 Joske89 over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? Swakke25 Swakke25 over 'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen' Borak Borak over Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht JaKu JaKu over Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!" Andreas2962 Andreas2962 over Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is Andreas2962 Andreas2962 over "Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk MisterYou MisterYou over 'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved