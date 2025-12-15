Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Anderlecht hield de drie punten thuis na een 2-1-overwinning tegen STVV. Coach Wouter Vrancken gaf na afloop een eerlijke analyse van de wedstrijd en benadrukte dat zijn ploeg niet het niveau haalde van de voorbije weken.

Gebrek aan kwaliteit

Volgens Vrancken lag het verschil vooral in de kwaliteit die zijn ploeg niet kon tonen. “Vooraf had ik al gezegd: als je deze wedstrijd wil winnen, moet je die kwaliteit wel tonen. Anders maak je tegen de topploegen geen kans”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. Hij gaf aan dat STVV de voorbije weken wel degelijk op dat niveau speelde, maar dat het tegen Anderlecht ontbrak.

De coach wees op verkeerde keuzes en een gebrek aan durf in de openingsfase. “We begonnen met enkele slechte individuele controles, dan roep je direct de druk op je af en zakt het vertrouwen. Ook in balbezit.” Het zorgde ervoor dat Anderlecht snel de bovenhand kreeg en STVV niet in zijn spel kwam.

Penalty en arbitrage

STVV kwam nog op voorsprong via een strafschop, al was daar discussie over. Opvallend was dat niet Ito, maar Goto de elfmeter nam. “Ito was aangeduid, maar als hij op het veld beslist om de bal aan iemand anders te laten, is dat zijn vrije keuze. Zolang de bal binnen gaat, heb ik daar allemaal geen problemen mee.”

Vrancken uitte ook kritiek op het aantal gele kaarten dat werd uitgedeeld. “Terwijl er geen zware overtredingen waren”, klonk het. Hij benadrukte dat de arbitrage niet de hoofdreden was voor het verlies, maar dat zijn ploeg simpelweg niet op niveau speelde.

De Truiense trainer besloot dat zijn ploeg met te weinig durf speelde en daardoor geen aanspraak kon maken op punten. “Los van alles, verdienden wij op geen enkel moment om te winnen”, besluit hij.