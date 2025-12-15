Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Cercle Brugge blijft in zwaar weer. Tegen KV Mechelen volgde al de negende nederlaag van het seizoen, de zesde thuis en de zesde in de laatste zeven speeldagen. Flávio Nazinho reageerde na afloop scherp op de situatie en sprak openlijk over de frustraties binnen de ploeg.

Negende nederlaag en protest

De Vereniging kwam opnieuw tekort en verloor met duidelijke cijfers. De harde kern van supporters bleef weg uit protest tegen de sportieve malaise. Tot overmaat van ramp ontstond er op het veld een discussie tussen spelers over wie een strafschop mocht nemen, die uiteindelijk niet werd toegekend.

Trainer Onur Cinel staat onder druk. Hoewel zijn ploeg bij momenten verzorgd voetbal brengt, ontbreekt de efficiëntie. “Je ziet dat iedereen bang is om fouten te maken”, vertelt Nazinho aan Het Laatste Nieuws. Het gebrek aan vertrouwen vertaalt zich week na week in puntenverlies en vergroot de onzekerheid rond zijn positie.

Problemen bij standaardsituaties

Tegen KV Mechelen kreeg Cercle drie doelpunten tegen in korte tijd, waarvan twee op stilstaande fases. Waar dergelijke situaties onder Miron Muslic nog een wapen waren, vormen ze nu een zwakte. Het incident rond de strafschop, waarbij Steve Ngoura en Oumar Diakité ruzieden, werd gezien als teken van de interne spanningen.

Nazinho als lichtpunt

Ondanks de nederlaag viel Nazinho op met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Hij benadrukte dat de ploeg jong is en dat veel spelers pas dit jaar kennismaken met profvoetbal. “We zijn een jonge groep, waarvan veel spelers pas dit seizoen voor het eerst kennis maken met echt profvoetbal.” Toch blijft de opeenstapeling van nederlagen zwaar om te dragen.

Focus op de toekomst

Nazinho gaf aan dat hij de misgelopen transfer naar Real Betis achter zich heeft gelaten. “Ik ben een speler van Cercle Brugge en wil nu enkel nog zoveel mogelijk punten pakken tot de winterstop om uit deze penibele situatie te geraken. Dat is het enige wat me bezig houdt”, besluit hij.