OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

RWDM Brussels heeft een ingrijpende beslissing genomen na de teleurstellende resultaten in de Challenger Pro League. De club bevestigt dat er wijzigingen doorgevoerd zijn in de technische staf.

Beslissing van het management

“Het management van RWDM Brussels heeft besloten afscheid te nemen van drie leden van de staf van het eerste elftal: Frédéric Frans (hoofdtrainer), Michaël Jonckheere (assistent-trainer) en Dries Van Meirhaeghe (assistent-trainer)”, laat de club weten in officiële communicatie op haar sociale media.

Voor de resterende twee competitiewedstrijden van het kalenderjaar is Christ Bruno, de huidige U21-trainer, aangesteld als interim-hoofdtrainer. Het 3-3-gelijkspel tegen Olympic Charleroi vormde de directe aanleiding voor deze ingreep.

RWDM stond dicht bij een eerste overwinning sinds oktober, maar moest in de slotfase alsnog een gelijkspel toestaan. De balans van 3 punten op 21 en 17 punten uit 16 wedstrijden gaf aanleiding tot actie.

Achtergrond van de stafwissel

Frédéric Frans trad afgelopen zomer aan als hoofdtrainer, in een periode waarin de club door organisatorische wijzigingen pas laat een nieuwe T1 kon vastleggen. Ook Jonckheere en Van Meirhaeghe, beiden actief als assistenten, verliezen hun positie binnen de staf.



“RWDM bedankt Frederic, Michaël en Dries voor hun competentie en professionaliteit en wenst hen veel succes in hun toekomstige carrière”, klinkt het nog. Met deze woorden sluit de club haar officiële berichtgeving af en richt de blik op de komende wedstrijden onder leiding van interim-trainer Bruno.