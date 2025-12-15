Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Voormalig international Marc Degryse heeft zich uitgesproken over de situatie bij Racing Genk. Hij analyseert de positie van trainer Thorsten Fink en wijst op structurele problemen binnen het elftal.

Positie van de trainer

Volgens Degryse ontsnapte Fink aan een ontslag. “Thorsten Fink heeft bij Racing Genk zijn vel gered, maar het was nipt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat een trainerswissel vlak voor de winterstop weinig zinvol zou zijn. “Welke trainer kan jou nu de garantie geven dat hij pakweg 4 op 6 pakt?” Daarnaast wijst hij erop dat de spelers tegen Westerlo wel degelijk inzet toonden.

Degryse ziet een fundamenteel probleem in de speelwijze. “Het probleem is enerzijds dat Genk zeer moeilijk een doelpunt kan maken, anderzijds vind ik dat Fink alleen maar aan het offensieve denkt en het defensieve aspect er maar bijneemt.” De analist merkt op dat beide backs voortdurend weg zijn, wat de organisatie onder druk zet.

De analist noemt ook specifieke spelers. “Vooral El Ouahdi houdt nauwelijks zijn positie. Bij het minste balverlies ligt alles open op de flanken.” Volgens hem ontbreekt het team aan defensieve balans, wat de kwetsbaarheid vergroot.

Risico’s voor de komende wedstrijden

Met duels tegen Charleroi en Club Brugge in het vooruitzicht, waarschuwt Degryse dat de huidige aanpak gevaarlijk kan zijn. Hij stelt dat de trainer niet de juiste persoon lijkt om de defensieve discipline te versterken. “Iets meer defensieve balans zou goed zijn, maar Fink is daar de trainer niet naar.”

Ondanks de kritiek benadrukt Degryse dat de relatie tussen spelers en trainer niet uitgeblust is. Hij wijst erop dat de ploeg tegen Westerlo tot het uiterste ging en dat er geen sprake is van een breuk in de samenwerking.