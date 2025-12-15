Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voormalig international Marc Degryse heeft zich uitgesproken over de situatie bij Racing Genk. Hij analyseert de positie van trainer Thorsten Fink en wijst op structurele problemen binnen het elftal.

Positie van de trainer

Volgens Degryse ontsnapte Fink aan een ontslag. “Thorsten Fink heeft bij Racing Genk zijn vel gered, maar het was nipt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat een trainerswissel vlak voor de winterstop weinig zinvol zou zijn. “Welke trainer kan jou nu de garantie geven dat hij pakweg 4 op 6 pakt?” Daarnaast wijst hij erop dat de spelers tegen Westerlo wel degelijk inzet toonden.

Degryse ziet een fundamenteel probleem in de speelwijze. “Het probleem is enerzijds dat Genk zeer moeilijk een doelpunt kan maken, anderzijds vind ik dat Fink alleen maar aan het offensieve denkt en het defensieve aspect er maar bijneemt.” De analist merkt op dat beide backs voortdurend weg zijn, wat de organisatie onder druk zet.

De analist noemt ook specifieke spelers. “Vooral El Ouahdi houdt nauwelijks zijn positie. Bij het minste balverlies ligt alles open op de flanken.” Volgens hem ontbreekt het team aan defensieve balans, wat de kwetsbaarheid vergroot.

Risico’s voor de komende wedstrijden

Met duels tegen Charleroi en Club Brugge in het vooruitzicht, waarschuwt Degryse dat de huidige aanpak gevaarlijk kan zijn. Hij stelt dat de trainer niet de juiste persoon lijkt om de defensieve discipline te versterken. “Iets meer defensieve balans zou goed zijn, maar Fink is daar de trainer niet naar.”

Lees ook... "Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk
Ondanks de kritiek benadrukt Degryse dat de relatie tussen spelers en trainer niet uitgeblust is. Hij wijst erop dat de ploeg tegen Westerlo tot het uiterste ging en dat er geen sprake is van een breuk in de samenwerking.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Marc Degryse
Thorsten Fink

Meer nieuws

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
1
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
10
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
13
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
4
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
Dan toch ontslag? Vreemd document over Marc Brys duikt op

Dan toch ontslag? Vreemd document over Marc Brys duikt op

08:00
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

06:30
3
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
2
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
1
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
2
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
2
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
8
'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

20:00
2
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

15:30
1
Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

Ideale dag: Westerlo-speler scoorde laatste goal tegen... ex-ploeg Genk

14:00
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

19:00
1
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

14/12
1
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

17:54
Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter De derde helft

Ruben Van Gucht in week tijd twee keer voor rechter

18:30
Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

17:00
4
Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

17:30
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

16:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Kompany_GOAT Kompany_GOAT over "Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel" CCpl CCpl over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" FELIX25 FELIX25 over Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig" Joske89 Joske89 over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? Swakke25 Swakke25 over 'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen' Borak Borak over Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht JaKu JaKu over Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!" Andreas2962 Andreas2962 over Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is Andreas2962 Andreas2962 over "Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk MisterYou MisterYou over 'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved