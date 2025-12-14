Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

Allerlaatste kans voor Fink? Boskamp voelt de bui hangen

KRC Genk bevindt zich in een moeilijke periode. De druk op trainer Thorsten Fink neemt toe en de wedstrijd tegen Westerlo kan bepalend worden voor zijn toekomst.

Wankelende positie

De resultaten van Genk zijn de laatste weken ondermaats. Het bestuur ziet hoe de ploeg moeite heeft om aansluiting te vinden bij de top. Ook de positie van Fink staat daardoor ter discussie. “Ik had er geen goed gevoel bij toen ik hem donderdag voor de wedstrijd op zijn bankie zag zitten. Het leek wel een dood vogeltje. En zo speelde zijn ploeg ook”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

De cijfers spreken voor zich. Genk verloor zeven van de tien recente wedstrijden. Dat weerspiegelt zich ook in het middenveld, waar nauwelijks duels werden gewonnen. Boskamp benadrukt dat dit een structureel probleem is. “Ik denk dat ze op het middenveld geen tien duels gewonnen hebben.”

Naast de zwakke prestaties viel ook een fout van de doelman op. Die misser vergrootte de druk op het team en versterkte de negatieve sfeer rond de club. “Nee, het ziet er daar niet goed uit”, is de Nederlander overtuigd.

Wedstrijd van de laatste kans?

De confrontatie met Westerlo kan worden gezien als een kantelpunt. Het resultaat kan beslissend zijn voor de toekomst van Fink bij Genk. “Zondag wordt een belangrijke wedstrijd voor hem tegen Westerlo. Ik hoop dat hij het vuur er opnieuw in krijgt, want dat mis ik toch bij Genk.”

Als de Limburgers vandaag onderuit gaan tegen Westerlo dan zou het wel eens game, set and match kunnen zijn voor Thorsten Fink bij KRC Genk. Het lijkt zijn allerlaatste kans te worden, verliezen zou het einde kunnen betekenen van zijn passage in Genk.

Volg KRC Genk - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.

