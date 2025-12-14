'Bounida achterna: Anderlecht speelt opnieuw toptalent kwijt'

Anderlecht ziet opnieuw een beloftevolle speler vertrekken naar Ajax. Het gaat om de 15-jarige Samory Koné, die komende zomer de overstap maakt naar Amsterdam. Eerder verloor de Brusselse club al Rayane Bounida aan dezelfde Nederlandse topclub.

Vertrek van Samory Koné

Koné speelde bij de U18 van Anderlecht en geldt als een rechtsbuiten met snelheid, techniek en scorend vermogen. Ajax heeft de intentie hem in te passen bij de U17. De transfer is bevestigd, zo klinkt het bij Het Laatste Nieuws, en betekent dat Anderlecht opnieuw een talent uit de eigen jeugdopleiding verliest.

De jonge aanvaller maakte recent deel uit van de Belgische U16-selectie. Zijn kwaliteiten liggen vooral in het dribbelen en het creëren van kansen. Binnen de jeugdopleiding van Anderlecht werd hij gezien als een speler met potentieel voor de toekomst.

Ajax en jeugdtransfers

Ajax staat bekend om het aantrekken van jonge talenten uit het buitenland. De club heeft een traditie van het ontwikkelen van spelers die later doorstromen naar het eerste elftal. De komst van Koné past in die strategie en bevestigt de aantrekkingskracht van de Amsterdamse opleiding.

In het verleden trok Ajax ook Rayane Bounida weg bij Anderlecht. Hij maakte de overstap en speelt inmiddels geregeld mee bij het eerste elftal. Zijn traject toont dat de Nederlandse club jongeren kansen biedt op het hoogste niveau.



Het vertrek van Koné en eerder Bounida illustreert dat Anderlecht moeite heeft om talenten vast te houden. Voor de Brusselse club betekent dit een verlies van kwaliteit in de jeugdopleiding en een uitdaging om toekomstige spelers langer aan zich te binden.