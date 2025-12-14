"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus

Adriano Bertaccini was verheugd over de reactie van zijn team, maar was niet blij met de VAR. Volgens hem was er geen penalty.

Anderlecht heeft zaterdagavond de drie punten gepakt, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het was echter belangrijk om zich te herpakken na de vernederende nederlaag in Westerlo. "Het was een heel mooie reactie. Het kan wel eens gebeuren dat je een mindere dag hebt... maar als je Anderlecht bent, mag dat eigenlijk niet", erkent Adriano Bertaccini.

"Ons probleem vandaag is nog steeds dat we de wedstrijd niet kunnen afmaken. We zweten tot het einde! Het is altijd 1-0, 2-1... Ik heb al eerder gezegd dat winnen met één doelpunt verschil me niet stoort, maar het is duidelijk dat het ons wel onder druk zet", vervolgt de glimlachende aanvaller.

Geen penalty, voor Bertaccini

"Maar ik moet ook zeggen dat deze penalty nergens op slaat. Ik heb de beelden gezien en het is een schande: de scheidsrechter ziet alleen de beelden van achteren", zegt Bertaccini. "Vanaf mijn positie zie ik duidelijk dat Thorgan de bal niet met de arm raakt. Ik begrijp de scheidsrechter, hij heeft alleen die beelden, maar ik begrijp niet waarom er geen duidelijkere beelden zijn. Daarom heb ik geprotesteerd en kreeg ik geel."

Het was echter na die gegeven penalty dat RSCA wakker schrok. "Het is waar dat het uiteindelijk misschien wel een goede zaak was, want we hebben goed gereageerd", glimlacht Bertaccini. "We hebben gewonnen, dus het kan me niet schelen dat die penalty is gefloten (lacht). Toen we 1-1 maakten, wist ik dat we snel het tweede doelpunt zouden maken en dat hebben we gedaan."

Thorgan Hazard klaagde over zijn te brede borst

Ook Thorgan Hazard was duidelijk over die vermeende penalty die hij veroorzaakte. “Ik denk dat ze naar verkeerde beelden hebben gekeken, want ik ben er honderd procent zeker van dat ik de bal niet met de hand raakte”, zei Hazard. “Er was wel een beweging van mijn arm, maar ik speelde de bal met mijn borst… die toch behoorlijk breed is”, lachte hij.



“Zelfs de spelers van STVV zeiden dat het geen hands was, maar gewoon een corner. Ik begrijp echt niet op basis van welke beelden er een strafschop is toegekend”, ging hij verder.

“Maar goed, zoiets kan gebeuren. Misschien hebben ze zich gebaseerd op beelden van achteren, waar je die armbeweging ziet. Als ze de fase van voren hadden bekeken, was het duidelijk geweest dat ik de bal met mijn borst raakte en niet met mijn hand.”