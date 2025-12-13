Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

Cercle Brugge leed tegen KV Mechelen al zijn negende nederlaag van het seizoen. De Bruggelingen blijven zo op zoek naar een zege in de competitie en zijn steeds meer de weg kwijt. Hannes Van der Bruggen was achteraf eerlijk in zijn analyse.

De Vereniging kan zo al een hele tijd niet meer winnen in de Jupiler Pro League. De laatste zege dateert ondertussen van 23 augustus, toen het met 0-3 zegevierde op het veld van Standard. Sindsdien gaat het van kwaad naar erger met de ploeg van Onur Cinel.

Van der Bruggen de wanhoop nabij

Middenvelder Hannes Van der Bruggen leek achteraf de wanhoop nabij. "Ik weet niet meer wat ik moet zeggen", tekende Sporza op. "Elke week sta ik precies lucht te verkopen, maar op een duur zijn mijn woorden ook op natuurlijk."

"Elke week slikken we veel te makkelijk doelpunten, en kunnen we heel moeilijk scoren", legt hij de pijnpunten van Cercle bloot. "Misschien is de conclusie gewoon dat er iets te weinig kwaliteit is in beide zestiens."

"Het is logisch dat er na zulke cijfers druk komt, maar we moeten ook gewoon aan introspectie doen. We staan zeker wel nog achter de coach, want voor hem is het ook niet makkelijk", besluit Van der Bruggen.