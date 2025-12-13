Bart Verhaeghe wil inzetten op... AI om Club Brugge beter te maken: "Meest efficiënte club in Europa worden"

Bart Verhaeghe wil van Club Brugge niet alleen de grootste club van België maken, maar ook een Europese referentie. De voorzitter van Blauw-Zwart ziet artificiële intelligentie en moderne technologie als belangrijke instrumenten om de concurrentie voor te blijven en de club efficiënter te maken.

“Ik ben dankbaar dat ik zo’n ambitieuze directie heb die naar de board en mij gekomen is om te zeggen: ‘Wij willen middels het gebruik van artificiële intelligentie en moderne technologie de meest efficiënte club uit Europa worden’”, vertelde Verhaeghe aan Het Laatste Nieuws.

De implementatie van AI bij Club Brugge gaat niet van vandaag op morgen, maar volgens Verhaeghe loopt de club al verder voorop dan veel andere topclubs. Zelf blijft hij ook continu bijleren over de mogelijkheden van AI.

“Een vraag stellen aan ChatGPT vind ik gigantisch leuk. Elke dag doe ik dat. Beeld je nu eens in: ‘Je zit op een vliegtuig, je hebt internet en de piloot sterft...’ Via ChatGPT zou je veel te weten komen”, zegt Verhaeghe, die duidelijk gefascineerd is door de toepassingen van de technologie.

AI kan helpen om spelers voor Club Brugge te selecteren

AI wordt nog niet ingezet om de kern van Club Brugge samen te stellen, maar er zijn wel modellen ontwikkeld die vertrekken vanuit de voetbalvisie van de club. “Hoe spelen wij? Wat moet een speler op welke positie kunnen? Wat is de load?”, legt Verhaeghe uit. Deze criteria helpen bij het scouten en selecteren van spelers.

“Via data-analyse scouten wij en halen we de spelers eruit die de potentie hebben om aan die parameters te beantwoorden. De juiste spelers aantrekken, is een ‘huge job’. Ik kan u verzekeren: dat is een team van soms 15 à 20 man dat tot een professioneel gedragen beslissing komt”, besluit Verhaeghe over de aanpak van Club Brugge.