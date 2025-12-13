Goed nieuws voor Anderlecht! Dit is hoelang Romelu Lukaku nog op topniveau kan acteren

Romelu Lukaku staat op het punt zijn comeback te maken bij Napoli. De 32-jarige spits miste dit seizoen lange tijd het veld door een spierscheur in zijn quadriceps, opgelopen op 14 augustus, maar die blessure is volledig genezen.

Kinesitherapeut Bert Driesen, die Lukaku al tien jaar begeleidt, is optimistisch: “Hij kan zeker nog vijf, zes jaar spelen", zegt hij in Het Nieuwsblad. Dat is goed nieuws voor Anderlecht, want hij heeft nog altijd het plan om terug te keren naar zijn jeugdliefde.

Driesen begeleidt Lukaku al sinds het begin van zijn professionele carrière en was zowel bij successen als tegenslagen aan zijn zijde. De mentale veerkracht van Lukaku is volgens Driesen indrukwekkend. “Romelu is fysiek maar ook mentaal een beest."

"Na twee dagen gaat de knop om, kijkt hij naar het positieve en stelt hij onmiddellijk doelen: weer kampioen worden, zijn statistieken verbeteren, klaar zijn voor de wereldbeker. Zijn grootste doel was weer Champions League spelen. Dat zal hij binnenkort opnieuw kunnen doen.”

De revalidatie bood ook de kans voor een reset van zijn lichaam. “Er was nu tijd om rust te brengen, te werken aan fysieke parameters, flexibiliteit, kracht en reactiviteit, alles om het lichaam weer in balans te brengen. Hij heeft de gave om sterk terug te keren, zoals hij eerder bewees na blessures in 2022.”

Driesen nuanceert de vraag of een korter seizoen hem zal helpen op de wereldbeker. “Ik geloof niet dat een minder lang seizoen een meerwaarde is voor een WK. Spelers die een heel jaar in goede flow zitten, kunnen dat gerust doortrekken tot het WK. Belangrijker is dat ze fit blijven en voldoende rotatiemogelijkheden hebben.”





De fysieke mogelijkheden van Lukaku zijn volgens Driesen nog enorm groot. “Er zit nog veel rek op. Momenteel is er geen reden waarom hij niet nog vijf, zes jaar zou kunnen spelen. Fysieke capaciteiten zoals snelheid en reactiviteit kun je compenseren met voetbalintelligentie en andere spelsystemen. Hij blijft goud waard voor elk team.”