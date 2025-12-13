KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

Vijf doelpunten, één strafschop en twee VAR interventies. Buiten het eerste kwartier van de wedstrijd maakte KV Mechelen en Cercle Brugge er een leuk spektakel van. Het was uiteindelijk KV Mechelen dat aan het langste eind trok en de wedstrijd al winnend afsloot.

Hoog bezoek was er bij Cercle Brugge. Zo kwam Kevin Denkey nog eens op bezoek. De Togolese aanvaller vertrok vorige winter naar FC Cincinnati voor een recordbedrag van 16 miljoen euro. In vier seizoen bij De Vereniging kwam hij tot 152 wedstrijden en daarin vond hij 66 keer het doel. 

Natuurlijk werd er ook even stilgestaan bij het overlijden van Glen De Boeck eerder deze week. Hij kreeg een warm applaus zowel van de Cercle aanhang als deze van KV Mechelen. Bij Cercle was hij actief als trainer en voor zijn periode bij RSC Anderlecht verdedigde hij drie jaar de kleuren van KV Mechelen. 

Protest bij de fans en op het veld

De fans protesteerden tegen de strengere regels voor supporters die eraan zitten te komen en dat zag je terug op het veld. Beide ploegen beperkten zich tot bikkelen op het middenveld. Al zorgde Tommy St. Jago even voor het nodige opwinding door de bal in het zijnet te koppen voor KV Mechelen. 

De beste kans van de eerste helft was voor Cercle Brugge. Oluwaseum Adewumi schiet uit het niets op doel en de bal belande op de paal. Het zat Cercle Brugge niet mee in de beginfase van de partij. 

5 minuten had KV Mechelen nodig

In het slot van de eerste helft kregen we eindelijk de nodige opwinding te zien. KV Mechelen had al een tijdje de druk op de thuisploeg verhoogd en dit loonde. Mathis Servais met een prima hoekhop en Fredrik Hammar kwam ingelopen. Hij kopte de bal staalhard voorbij Maxime Delanghe om zo de bezoekers op voorsprong te brengen. 

Lees ook... 📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

Het was echter nog niet gedaan voor KV Mechelen. Wederom Mathis Servais met een prima voorzet en Lion Lauberbach door op in de kleine rechthoek. De aanvaller van KV Mechelen moet je zo een kans niet geven en hij kopte de bal voorbij de doellijn. Zo stond het op 5 minuten tijd 0-2 voor de bezoekers en stond ineens ook de ruststand op het bord.  

Flitsend begin van de tweede helft

De tweede helft kon niet beter beginnen voor Cercle Brugge. Flavio Nazinho kreeg de bal juist buiten de grote rechthoek en de middenvelder twijfelde niet. Met een hard schot klopte hij Nacho Miras en bracht terug hoop in de Brugse harten. 

Die hoop was echter van korte duur want aan de overzijde kreeg KV Mechelen een hoekschop. Voor de tweede maal deze middag klopte de Mechelaars de Bruggelingen op een stilstaande fase. Gora Diouf die nog maar een paar minuten op het veld stond kopte de bevrijdende 1-3 op het bord. 

Cercle Brugge doet zichzelf de das om

Pieter Gerkens was met de rust ingevallen en toonde zich direct. Op zijn eerste schot bracht Nacho Miras nog redding en het tweede schot in dezelfde minuut dwarrelde naast het doel. De beste kans was nog voor Steve Ngoura. Na een blunder van doelman Nacho Miras staat de aanvaller alleen voor doel. De aanvaller twijfelde te lang en verkwanselde de kans. 

Steve Ngoura dook op in de kleine rechthoek en werd licht gehinderd door Mory Konaté. De aanvaller van Cercle Brugge ging graag neer en scheidsrechter Lambrechts legde de bal op de stip. DE VAR keek naar de beelden en riep de scheidsrechter naar het scherm. Lang had scheidsrechter Lambrechts niet nodig om zijn fout goed te maken en hij annuleerde de strafschop. 

Een tweede keer ging de bal wel op de stip. Het was Gary Magnée met een prima strafschop in de linkerbovenhoek. Onhoudbaar voor Nacho Miras en een beetje hoop was er terug bij Cercle. Het was echter al diep in extra tijd en tijd kwamen ze tekort. 

Cercle Brugge kon geen vuist meer maken en verliest opnieuw. Het kan dus geen afstand nemen van FC Dender. Voor KV Mechelen ziet het er steeds beter uit. Ze verstevigen hun 5de plaats in het klassement dankzij de overwinning. 

