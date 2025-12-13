Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

KV Mechelen blijft goed meedraaien in de top zes. De Maneblussers mogen drie punten bijschrijven na een zege op het veld van Cercle Brugge en blijven stevig vijfde. KVM-trainer Fred Vanderbiest was achteraf een tevreden man, maar zag ook wat punten die beter konden.

KV Mechelen won vorige week van Sporting Charleroi en mikte op een zes op zes in Jan Breydel. Na goals van Hammar en Lauerbach leek de wedstrijd gespeeld, maar Nazinho dacht daar anders over.

Diouf gaf KVM opnieuw een bonus van twee doelpunten, waarna een zeer late strafschop van Magnée niet mocht baten voor Cercle. Een nieuwe driepunter voor KVM, dat zijn achtste zege van het seizoen boekt en zo wat dichter bij Anderlecht kruipt.

Penalty bracht onnodige spanning

"Ik denk dat we vandaag alles onder controle hadden", vindt Fred Vanderbiest bij Sporza. "We hadden wel kwaliteit aan de bal, maar waren misschien iets te traag in de handelingen. Op de momenten dat we deden wat we moesten doen, kwamen we verdiend op voorsprong."

"Dan is het zaak om het eerste kwartier van de tweede helft goed door te komen", vervolgt hij. "Maar toch komen we slecht uit de kleedkamers en kunnen we die match in 10-15 minuten uit handen geven, maar gelukkig scoren we dan op een corner weer die 1-3."

"Het is wel totaal onnodig om ons daarna weer in de problemen te brengen, en het nog spannend te maken met die penalty", maakt hij nog een kanttekening. "Maar uiteindelijk ben ik blij met de drie punten. Of we naar de kerstmarkt zullen gaan? Dat kan, of misschien de Moosebar", kan een feestje er wel vanaf.