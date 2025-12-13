Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

Anderlecht komt met controversieel voorstel competitiehervorming: "We houden het geen vijf jaar uit"

Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw pleit voor een uitstel van de geplande competitiehervorming. In plaats van volgend seizoen over te stappen naar een competitie met 18 clubs zonder play-offs, ziet hij liever dat 1A voorlopig uit 16 ploegen blijft bestaan mét play-offs.

Volgens de huidige plannen keert de Jupiler Pro League volgend seizoen terug naar 18 clubs. De nummers 1 en 2 uit de Challenger Pro League zouden rechtstreeks promoveren, terwijl de laatste uit 1A een barragematch speelt tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit 1B.

Toch groeit het verzet tegen dat model. Clubs als Anderlecht, Gent, Union en Standard willen het in februari goedgekeurde concept opschorten door de grote financiële onzekerheid in het Belgische voetbal.

Er komen veel uitdagingen aan voor de voetbalclubs

Bornauw wijst daarbij op meerdere risico’s. “Er is nu veel focus op de tv-rechten, maar ook de matchgerelateerde inkomsten staan onder druk”, zegt hij in De Standaard. “Daarnaast zijn er de quota voor belofteploegen en de btw-verhoging op tickets die eraan komt.”

De hamvraag blijft hoe je met 16 clubs in 1A kunt blijven zonder het hele systeem om te gooien. Bornauw schuift een alternatief naar voren waarbij de sportieve regels in 1A grotendeels behouden blijven.

Barragematch tegen kampioen van 1B

In zijn voorstel speelt de laatste uit 1A nog steeds een barragematch, maar niet tegen de winnaar van de Promotion Play-offs. Die wedstrijd zou dan gespeeld worden tegen de kampioen van 1B, waardoor het aantal ploegen in beide reeksen gelijk blijft. De eerste twee van 1B zouden dan niet automatisch stijgen. Enkel de kampioen maakt een kans.



Dat scenario ligt echter gevoelig. Clubs uit 1B zien hun promotiekansen slinken en de staartploegen uit 1A krijgen een zwaardere tegenstander. “Ik geloof nooit dat we het vijf jaar volhouden met 18 clubs”, besluit Bornauw,. “Dan is de vraag: nu stemmen over 1B, of later met een grotere degradatiekans leven?”

