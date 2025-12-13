Absurd hoge prijzen op WK... Alle matchen van Rode Duivels zien kost dit bedrag

Heel wat supporters van de Rode Duivels hebben al tickets gekocht voor het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Ook Michael Vandersteen van supportersclub De Bemfoort sloeg toe, al noemt hij de prijzen "totaal absurd".

Wie alle wedstrijden van België wil bijwonen, inclusief finale en kleine finale, betaalt al snel 6.500 euro. “Dat heb ik zelf ook betaald”, zegt Vandersteen in HLN, die benadrukt dat het om een ongezien bedrag gaat voor voetbalfans.

Sneuvelen de Rode Duivels vroeger, dan krijgen supporters het geld van de niet-gespeelde matchen terug. Dat gebeurt echter pas na ongeveer een jaar, zolang staat het bedrag geparkeerd bij de FIFA.

Supporters kunnen geld terugkrijgen... na een jaar

Volgens Vandersteen zijn de prijzen veel hoger dan bij vorige WK’s. In Qatar kostte een gelijkaardig pakket nog zo’n 1.500 euro. “Dit zijn geen prijzen meer voor de gewone voetbalsupporter”, klinkt het scherp.

Vooral de finale springt eruit, met ticketprijzen rond de 4.000 euro. Groepswedstrijden zijn iets betaalbaarder, maar ook daar is de kostprijs fors gestegen tegenover vorige edities.



Een eventuele prijsdaling blijft onzeker. Officiële supportersgroepen moeten snel beslissen, terwijl losse tickets pas in april op de markt komen. Vandersteen verwacht dat die mogelijk goedkoper worden, al blijft het afwachten hoeveel fans effectief zullen toehappen.