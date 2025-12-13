België heeft weer een scheidsrechter op het allerhoogste niveau die Champions League mag fluiten

Uitstekend nieuws voor de Belgische arbitrage: Erik Lambrechts en Jasper Vergoote maken promotie op UEFA-niveau. Vooral Lambrechts zet een grote stap.

De 41-jarige Lambrechts stijgt door naar de Elite Category, de hoogste klasse in Europa. Daarmee is hij de eerste Belg sinds Frank De Bleeckere die tot dat niveau doordringt.

Lambrechts mag voortaan grote Europese topwedstrijden leiden. “Ik kreeg kippenvel en moest even gaan zitten”, reageerde hij trots op zijn promotie.

Erik Lambrechts gaat Frank De Bleeckere achterna

Ook Jasper Vergoote gaat erop vooruit. De 33-jarige scheidsrechter promoveert van Category Second naar Category First.

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot reageert tevreden. Volgens hem bevestigt dit de positieve evolutie van de Belgische arbitrage.



Lardot benadrukt dat de promoties het resultaat zijn van teamwerk. Hij hoopt dat meer Belgische refs hetzelfde traject zullen volgen.