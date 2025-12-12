'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

Union SG maakte de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. Het hoogtepunt daarvan volgde vorig seizoen met de eerste landstitel in jaren. Noah Sadiki (20) had daar een groot aandeel in.

De jonge middenvelder was een van de sterkhouders in het kampioenenseizoen. Hij maakte het verschil met zijn vaak energieke speelstijl en uitstekende balbehandeling. Sadiki was in de competitie uiteindelijk goed voor 29 optredens, waarin hij één keer scoorde en drie assists uitdeelde.

Zijn sterke prestaties bleven ook in het buitenland niet onopgemerkt. Het was uiteindelijk Sunderland dat met 17 miljoen euro over de brug kwam om Sadiki binnen te halen. Een zoveelste miljoenentransfer voor Union de laatste jaren.

Nu al stap hogerop voor Sadiki?

Sadiki doet het voorlopig ook uitstekend in de Premier League. Hij stond al vijftien keer (in vijftien wedstrijden) in de basis bij Sunderland, dat voorlopig heel goed meedraait op het hoogste niveau.

Volgens journalist Sacha Tavolieri, in een stuk voor Sky Sport, kan Sadiki op interesse rekenen van niemand minder dan Manchester United en Chelsea. The Blues zouden Sunderland na hun onderlinge duel eind oktober gecontacteerd hebben en om de vraagprijs geïnformeerd hebben.

Maar ook United ziet een transfer wel zitten. De Red Devils namen naar verluidt al aan het begin van het seizoen contact op met de entourage van de speler. Sadiki zou een alternatief kunnen zijn als Carlos Baleba (Brighton) te duur blijkt.



