Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

Beerschot zet de komende weken sterk in op beleving voor zijn achterban. Met een tijdelijke winkel in het centrum van Antwerpen en twee opvallende initiatieven wil de club haar supporters dichter bij het merk en de traditie brengen.

Pop-upstore en retroshirts

Afgelopen zaterdag opende Beerschot een pop-upstore in Hopland 6. De winkel biedt een uitgebreid assortiment aan clubartikelen en kende meteen succes. Naast de klassieke merchandising wordt er ook ruimte gemaakt voor een bijzonder evenement.

Op 10 en 11 januari organiseert men een weekend volledig gewijd aan retrovoetbalshirts. Belgian Football Classics brengt dan een collectie van 1.000 truitjes mee, variërend van zeldzame exemplaren uit de jaren ’70 tot iconische shirts van recente seizoenen.

“Kom langs, ontdek de verhalen achter de shirts en geniet van een nostalgische voetbaltrip in onze Winter Store”, klinkt het op de website van Beerschot. Een groot deel van de collectie zal bovendien te koop zijn.

Clublegendes op het Kiel

Naast de winkelactie pakt Beerschot ook uit tijdens een thuiswedstrijd in het Olympisch Stadion. Op 13 januari worden meerdere clublegendes ontvangen op het Kiel. Voor de aftrap zullen zij een ereronde maken, zodat de supporters hun idolen nog eens van dichtbij kunnen begroeten. “Kom dus zeker tijdig naar het stadion en geef jullie idolen een warm welkom.”



De aanwezigheid van voormalige spelers, wie het zijn kan je ontdekken via deze link, moet de band tussen verleden en heden versterken. Het initiatief past in de bredere strategie van de club om de supportersbeleving te vergroten en de traditie levendig te houden.