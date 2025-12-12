Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"
Foto: © photonews

Ritchie De Laet is ondertussen voetballer af. De voorbije jaren streed hij tegen een onzichtbare ziekte. Daarover gaat het dit jaar in De Warmste Week en dus getuigde De Laet moedig over colitis ulcerosa, een chronische darmziekte.

Colitis ulcerosa is een chronische darmziekte, waarbij een groot stuk darm ontsteekt. Het is verwant aan de (bekendere) ziekte van Crohn. De 37-jarige speler met een verleden bij onder meer Royal Antwerp heeft nu een getuigenis gegeven over de zaak.

Ritchie De Laet heeft een darmziekte

In een samenwerking tussen Ethias en Royal Antwerp FC spreekt De Laet honderduit in een mooi filmpje over zijn ziekte en de gevolgen die dat heeft op zijn professionele loopbaan. Zowel toen hij nog voetbalde als nu.

De voorbije maanden is hij niet meer als analist te zien, omdat hij het niet aankan door de stress in zijn buik. En ook als voetballer moest hij een paar keer tijdens de opwarming afhaken, omdat er afgeweken werd van de normale gang van zaken.

De Laet openhartig over zijn ziekte

“Ik had al langer door dat er iets niet normaal was, want ik moest elke keer na een maaltijd meteen naar het toilet. Maar ik dacht er niet te veel bijna. Ik kon mijn werk doen en was gelukkig", aldus De Laet volgens Het Laatste Nieuws. Dat veranderde toen De Laet 30-31 jaar werd en de problemen werden steeds groter.


“In 2022 overleed Miguel Van Damme en was er een minuut stilte voor de match. Dat werd pas net voor de aftrap gezegd. In mijn hoofd was het toen oorlog, want ik had me helemaal voorbereid op de match, met mijn eigen coping mechanisme. Ik kon het gewoon niet aan. Dat heb ik de trainer gezegd en toen heb ik uiteindelijk niet gespeeld.”

