Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1881

Het is al een bijzondere week geweest voor het Belgisch voetbal, zoveel is duidelijk. Rik De Mil begon de week bij Charleroi ... en zit ondertussen bij KAA Gent. Dit weekend volgt zijn eerste opdracht tegen Royal Antwerp FC.

KAA Gent zag Ivan Leko naar Club Brugge vertrekken, maar haalde een paar dagen later met Rik De Mil een vervanger in huis. Die sprak op zijn aanstelling nog over een 'eerste schooldag-gevoel', maar het gaat snel in het voetbal.

Het gaat héél snel in het voetbal

"Het gaat snel in het voetbal, zoals alles. Ook met het gevoel. Het was al alsof ik hier al een hele tijd zat. Je leert iedereen kennen, dat is een prettig gevoel. Het is al meteen anders", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

"De spelers hebben heel positief gereageerd. Ik zal heel veel goesting en intensiteit op training meteen. Iedereen had er heel veel zin in, het was een goede training. Iedereen wil zich nu tot het uiterste bewijzen en dan ligt het misschien op iets te veel intensiteit op dag 1."

Rik De Mil heeft niet veel tijd

"Op dag 2 was er al meteen veel meer kwaliteit aanwezig. Ik zag veel lachende gezichten en het is nu de zaak om dat zo te houden. We hadden maar een paar dagen voor de match tegen Antwerp, dus moesten we ons daar meteen op voorbereiden."


"Er zit veel strijdlust in deze groep, iedereen wil voor elkaar werken. Ik denk dat we nog stappen kunnen en moeten zetten in voetballend opzicht. We staan pas zevende, dus moeten hoger komen in het klassement. Dat kost tijd, ook al is er niet veel tijd. En als coach is er altijd druk."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

17:00
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
1
🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

14:20
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
29
Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

14:40
Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

15:00
Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Analyse

Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits

15:15
4
Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

13:00
4
JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

14:00
1
Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

Naam van JPL-coach valt als opvolger De Mil: Bayat zegt hoe het zit

09:30
'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

13:30
2
Dit weekend match van het jaar voor De Spor

Dit weekend match van het jaar voor De Spor

13:15
Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

12:20
3
Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

12:40
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

11:10
Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

11:20
8
🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40
Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

12:00
5
Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

11:00
4
Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

Birger Verstraete doet boekje open over wat hij allemaal zei tegen Max Dean

08:40
15
Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

10:45
'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

10:30
11
Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

10:15
Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

09:15
Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

10:00
4
Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

09:00
Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels

09:45
8
📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

📷 'Union SG krijgt stevige concurrentie voor opvolger van Khalaili'

08:20
'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

08:00
3
'Westerlo zoekt vervanger voor Bryan Reynolds waar Anderlecht spelers haalt'

'Westerlo zoekt vervanger voor Bryan Reynolds waar Anderlecht spelers haalt'

07:40
Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."

Clash met La Louvière wordt belangrijk voor Zulte Waregem: "Maken ons nog geen zorgen, maar ..."

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 20:45 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" William Wallace William Wallace over Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem" Dan Halkett Dan Halkett over Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge Jasperd Jasperd over Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Standard - OH Leuven: - Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen' ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Prijzen van WK-tickets schieten de lucht in: zoveel betaal je voor een kaartje voor Rode Duivels patje teppers patje teppers over JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved