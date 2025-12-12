Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Het is al een bijzondere week geweest voor het Belgisch voetbal, zoveel is duidelijk. Rik De Mil begon de week bij Charleroi ... en zit ondertussen bij KAA Gent. Dit weekend volgt zijn eerste opdracht tegen Royal Antwerp FC.

KAA Gent zag Ivan Leko naar Club Brugge vertrekken, maar haalde een paar dagen later met Rik De Mil een vervanger in huis. Die sprak op zijn aanstelling nog over een 'eerste schooldag-gevoel', maar het gaat snel in het voetbal.

Het gaat héél snel in het voetbal

"Het gaat snel in het voetbal, zoals alles. Ook met het gevoel. Het was al alsof ik hier al een hele tijd zat. Je leert iedereen kennen, dat is een prettig gevoel. Het is al meteen anders", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

"De spelers hebben heel positief gereageerd. Ik zal heel veel goesting en intensiteit op training meteen. Iedereen had er heel veel zin in, het was een goede training. Iedereen wil zich nu tot het uiterste bewijzen en dan ligt het misschien op iets te veel intensiteit op dag 1."

Rik De Mil heeft niet veel tijd

"Op dag 2 was er al meteen veel meer kwaliteit aanwezig. Ik zag veel lachende gezichten en het is nu de zaak om dat zo te houden. We hadden maar een paar dagen voor de match tegen Antwerp, dus moesten we ons daar meteen op voorbereiden."



"Er zit veel strijdlust in deze groep, iedereen wil voor elkaar werken. Ik denk dat we nog stappen kunnen en moeten zetten in voetballend opzicht. We staan pas zevende, dus moeten hoger komen in het klassement. Dat kost tijd, ook al is er niet veel tijd. En als coach is er altijd druk."