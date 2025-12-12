Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

Nathan De Cat is op jonge leeftijd uitgegroeid tot een vaste waarde bij Anderlecht. Zijn marktwaarde steeg recent fors en hij wordt in verband gebracht met buitenlandse topclubs. Toch benadrukt hij dat zijn focus volledig op het huidige seizoen ligt.

Marktwaarde en druk

De Cat zag zijn waarde op Transfermarkt stijgen van 7 naar 17 miljoen euro. Daarmee behoort hij tot de snelste stijgers in de Jupiler Pro League. Over die druk klinkt hij nuchter. “Ik denk daar niet te veel over na. De matchen volgen elkaar te snel op om daarbij stil te staan. Ik lees trouwens zo weinig mogelijk artikels over mezelf”, zei hij aan Het Nieuwsblad.

Hij gaf aan dat de regelmaat van wedstrijden hem helpt om geconcentreerd te blijven. Naar eigen zeggen lukt het hem ook om te blijven presteren. De stress is al aardig gezakt, wat zijn prestaties ten goede komt. De middenvelder benadrukte dat hij fysiek in staat is om het ritme vol te houden.

Interesse van topclubs

Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Clubs als Bayern München en Borussia Dortmund volgen hem. Anderlecht werkt ondertussen aan een verlenging van zijn contract tot 2028. Toch maakt De Cat duidelijk dat hij niet bezig is met een wintertransfer.

“Ik heb geen enkele intentie om in de winter te vertrekken”, is zijn duidelijke boodschap voor de supporters van RSC Anderlecht. “Ik ben zelf niet bezig met de geïnteresseerde clubs, noch met die contractverlenging.”



Hij gaf aan dat zijn ouders de contractzaken opvolgen en dat hij zich enkel richt op zijn ontwikkeling. “Mijn enige bekommernis is elke dag beter worden, de lat altijd hoger leggen. Mijn voorbeelden zijn Declan Rice van Arsenal en Rodri van Man City. Om dat niveau te bereiken moet ik hard werken”, besluit hij.