KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

Max Dean krijgt van het Disciplinair Comité een straf van twee speeldagen effectief en twee met uitstel. De gevraagde bijkomende schorsing voor zijn reactie na de rode kaart werd niet toegekend.

Tackle bestraft, reactie niet

De Britse spits van KAA Gent verscheen dinsdag voor het Disciplinair Comité na zijn uitsluiting tegen OH Leuven. Hij gaf aan dat hij spijt had van zijn actie. Het bondsparket vorderde drie speeldagen effectief en één met uitstel. Dean werd uiteindelijk geschorst voor twee wedstrijden, met twee extra speeldagen onder voorbehoud, zo meldt Het Belang van Limburg.

De commissie oordeelde dat het gestrekte been van Dean weliswaar gevaarlijk was, maar dat Maertens slechts licht geraakt werd en ten val kwam door zijn steunbeen. Dean had bovendien nog geen eerdere sancties op zijn naam staan. Hierdoor mist hij de duels tegen Genk en Westerlo.

Ronse over provocatie en reglementaire nuance

Naast de tackle werd ook Deans reactie na de rode kaart beoordeeld. Het bondsparket vond die “agressief” en vroeg een bijkomende schorsing. Dean zelf gaf aan dat het er niet goed uitzag en dat het voor hem een leermoment is. KAA Gent voerde aan dat de reactie niet gericht was op de scheidsrechter, maar op Birger Verstraete van OH Leuven.

Sebastien Ronse, operational director en advocaat van de club, stelde dat Verstraete Dean tweemaal provoceerde. Toen Dean een strafschop miste en na de rode kaart. AA Gent vond dat een extra straf voor verbaal conflict tussen spelers een ongewenste norm zou vestigen.





Comité volgt Gent, beroep nog mogelijk

De club waarschuwde dat coaches hun spelers zouden kunnen aanmoedigen om uitgesloten tegenstanders uit te dagen. Het Disciplinair Comité volgde de redenering van Gent. De reactie van Dean werd als problematisch omschreven, maar viel volgens het reglement niet onder de bepalingen die een bijkomende schorsing rechtvaardigen. Het bondsparket behoudt wel het recht om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Een definitieve beslissing kan dus nog volgen.