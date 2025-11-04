KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Max Dean krijgt van het Disciplinair Comité een straf van twee speeldagen effectief en twee met uitstel. De gevraagde bijkomende schorsing voor zijn reactie na de rode kaart werd niet toegekend.

Tackle bestraft, reactie niet

De Britse spits van KAA Gent verscheen dinsdag voor het Disciplinair Comité na zijn uitsluiting tegen OH Leuven. Hij gaf aan dat hij spijt had van zijn actie. Het bondsparket vorderde drie speeldagen effectief en één met uitstel. Dean werd uiteindelijk geschorst voor twee wedstrijden, met twee extra speeldagen onder voorbehoud, zo meldt Het Belang van Limburg.

De commissie oordeelde dat het gestrekte been van Dean weliswaar gevaarlijk was, maar dat Maertens slechts licht geraakt werd en ten val kwam door zijn steunbeen. Dean had bovendien nog geen eerdere sancties op zijn naam staan. Hierdoor mist hij de duels tegen Genk en Westerlo.

Ronse over provocatie en reglementaire nuance

Naast de tackle werd ook Deans reactie na de rode kaart beoordeeld. Het bondsparket vond die “agressief” en vroeg een bijkomende schorsing. Dean zelf gaf aan dat het er niet goed uitzag en dat het voor hem een leermoment is. KAA Gent voerde aan dat de reactie niet gericht was op de scheidsrechter, maar op Birger Verstraete van OH Leuven.

Sebastien Ronse, operational director en advocaat van de club, stelde dat Verstraete Dean tweemaal provoceerde. Toen Dean een strafschop miste en na de rode kaart. AA Gent vond dat een extra straf voor verbaal conflict tussen spelers een ongewenste norm zou vestigen.

Comité volgt Gent, beroep nog mogelijk

De club waarschuwde dat coaches hun spelers zouden kunnen aanmoedigen om uitgesloten tegenstanders uit te dagen. Het Disciplinair Comité volgde de redenering van Gent. De reactie van Dean werd als problematisch omschreven, maar viel volgens het reglement niet onder de bepalingen die een bijkomende schorsing rechtvaardigen. Het bondsparket behoudt wel het recht om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Een definitieve beslissing kan dus nog volgen.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
OH Leuven
Max Dean
Birger Verstraete

Meer nieuws

Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

17:00
15
LIVE: Union geraakt niet meer tot bij Oblak Live

LIVE: Union geraakt niet meer tot bij Oblak

22:11
Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

12:20
🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

22:00
Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

20:00
2
Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

21:40
"Gaat hen alleen maar extra motiveren": Analist verwacht stevige reactie van Antwerp

"Gaat hen alleen maar extra motiveren": Analist verwacht stevige reactie van Antwerp

21:00
Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter

Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter

20:20
2
Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'?

Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'?

20:40
2
Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

19:30
Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

19:20
📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

19:40
3
Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook Analyse

Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook

18:40
1
📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

19:00
Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

18:20
Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

17:20
2
Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

18:00
Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

17:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

16:00
📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

16:00
De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

16:45
Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

16:30
"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

15:30
2
Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

14:20
3
Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

15:00
Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

13:45
25
De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

14:40
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

13:15
Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

09:00
2
RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

14:00
Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

13:00
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

13:30
2
Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

12:40
'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

12:30
2
Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

06:30
Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

11:39

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië Venom#13 Venom#13 over Atlético Madrid - Union SG: 1-0 Venom#13 Venom#13 over Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie Andreas2962 Andreas2962 over Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter Birger J. Birger J. over KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean Snoek Snoek over Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG patje teppers patje teppers over Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal" Venom#13 Venom#13 over Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'? Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved