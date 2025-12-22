"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

De overstap van Ivan Leko van KAA Gent naar Club Brugge heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zondag reageerde de coach van blauw-zwart zelf ook op zijn afscheid dat er nooit helemaal kwam. En daar hebben de Buffalo's nu ook een reactie op gegeven.

Club Brugge ontsloeg Nicky Hayen twee weken geleden en nam met Ivan Leko meteen een nieuwe coach in huis. Leko lag nog onder contract bij KAA Gent, maar werd daar met een afkoopclausule weggehaald van het ene moment op het andere.

KAA Gent reageert op uitspraken Ivan Leko

Het bestuur van Gent was zelfs niet eens op de hoogte voor Club Brugge de move maakte. Dat de Brugse leiding naar Parijs trok om er Leko in het weekend te overtuigen is ondertussen al lang bekend, net als de gestuurde WhatsApp-jes.

Leko zelf kreeg nooit een afscheid bij Gent. "Die dinsdag was ik ook in Gent om 9u, om te zeggen wat ik te zeggen had. Ik verberg me niet, nooit. Maar de deur bleef gesloten, ik kreeg de boodschap dat ik niet meer welkom was."

De ene parking is de andere niet

"Ivan Leko en Nico Still waren daar om 9u, dat is de waarheid", aldus Leko zondag na de wedstrijd van Club Brugge tegen KAA Gent. Bij KAA Gent willen ze dat nu nuanceren. Leko en T2 Nicolas Still zouden volgens de club niet op de parking van het oefencentrum in Oostakker gestaan hebben, maar in Lochristi.

Vandaar zouden ze gestuurd hebben met de teammanager, weet Het Nieuwsblad. Om de spullen op te laten halen. Die hebben ze uiteindelijk op de parking van Lochristi ook gekregen. Leko belde niet met Sam Baro, Michel Louwagie of Kjeld Fort om naar Oostakker te komen, waarop die oordeelden dat het niet het juiste moment was.