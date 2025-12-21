Reactie "Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
| 6 reacties
"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De gevoelige overgang van Ivan Leko van Club Brugge naar KAA Gent was nog duidelijk voelbaar tijdens de Slag om Vlaanderen. Leko reageerde nog eens op zijn plots vertrek bij de Buffalo's.

Zo'n twee weken geleden zette Club Brugge verrassend Nicky Hayen aan de deur en haalde het Ivan Leko als zijn vervanger weg bij KAA Gent. Daar waren ze bijzonder boos over het plotse vertrek van hun trainer. 

Dat vertrek van Leko zinderde nog altijd na zo'n tien dagen later. De coach van Club Brugge zag de spelers van Gent nog eens terug, want toen was vertrokken had Leko geen afscheid genomen. Maar dat wilde hij wel doen. 

Leko mocht geen afscheid nemen van spelers KAA Gent

"Het was natuurlijk emotioneel, want we hebben zes maanden elke dag samengewerkt. En die dinsdag (een dag na de aankondiging van zijn overgang naar Club Brugge, nvdr.) was ik ook in Gent om 9u, om te zeggen wat ik te zeggen had."

"Ik verberg me niet, nooit. Maar de deur bleef gesloten, ik kreeg de boodschap dat ik niet meer welkom was. En dan zal ik geen bericht van twee meter sturen in de groepschat, dat is mijn stijl niet. Maar ik heb me niet verborgen en heb nog altijd pijn."

Leko begrijpt boosheid bij Gent

"Want je bouwt een relatie op en ik was blij om de spelers te zien. Ik heb veel op mijn schouders genomen, omdat ik vond dat dat beter was. Er zijn ook zaken intern gebeurd, die ik niet zal vertellen. Maar Ivan Leko en Nico Still waren daar om 9u, dat is de waarheid."

Lees ook... 🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

"Ik hou nog altijd van de spelers van Gent, maar ik weet dat ze teleurgesteld en boos zijn. Bij Gent hebben het recht om dat te zijn, maar ik was daar wel om 9u", besloot een vurige Ivan Leko nog. 

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Ivan Leko

Meer nieuws

🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"

18:45
KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch Reactie

KAA Gent lijdt nederlaag tegen Club Brugge: Van der Heyden bijzonder kritisch

16:45
4
Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen"

16:13
6
LIVE: Gretig Antwerp gaat met dubbele voorsprong richting rust Live

LIVE: Gretig Antwerp gaat met dubbele voorsprong richting rust

19:22
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

15:31
Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd

15:15
🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

🎥 Was het er één? Antwerp opent score via strafschop die Anderlecht woedend maakt

19:30
📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

15:00
7
🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

19:00
LIVE: OH Leuven - Cercle Brugge, de opstellingen Live

LIVE: OH Leuven - Cercle Brugge, de opstellingen

18:44
Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

Maandag belangrijke dag voor DAZN: CEPANI kan hen uitzendverplichting opleggen

18:30
Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

16:00
2
Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

17:54
Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

Vincent Mannaert duidt het grootste probleem van Rode Duivels aan en haalt Debast en Mechele aan als voorbeeld

17:00
Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

Lonkt een terugkeer bij de Rode Duivels voor 26-jarige die carrière eindelijk echt lanceert?

17:30
🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie

14:30
4
SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien"

14:00
1
🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

🎥 Ongezien! Fans Real Madrid keren zich volledig tegen eigen sterspeler, die reageert met veelzeggend gebaar

13:30
1
Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

Geen mirakel bij Club Brugge: Ivan Leko moet puzzelen

12:10
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Duwt Leko zijn ex-ploeg nog dieper of triomfeert De Mil voor het eerst?

09:15
Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd"

09:30
10
LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

13:15
Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

Wat maakt nu echt het verschil bij Anderlecht ten opzichte van 'subtopperjaren'?

13:00
Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

12:30
Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

Zulte Waregem-speler steekt hand in eigen boezem: "Ik kon beter doen bij de eerste goal"

12:00
LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?

11:19
Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

Michiel Jonckheere lyrisch over Kortrijk-speler: "Symbool van onverzettelijkheid"

11:30
Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck

10:30
1
Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

11:00
Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

10:00
5
Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

08:40
Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union"

08:20
40
Straffe Courtois en recorddoelpunt van Mbappé bezorgen Real Madrid de volle buit

Straffe Courtois en recorddoelpunt van Mbappé bezorgen Real Madrid de volle buit

09:00
Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

Hierdoor ging La Louvière pijnlijk onderuit bij Westerlo: "Zo gaat dat op het hoogste niveau"

06:30
🎥 Ajax wint niet, maar opnieuw vindt een Belg de weg naar doel

🎥 Ajax wint niet, maar opnieuw vindt een Belg de weg naar doel

07:00
Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

20/12
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

De Groene Ridder. De Groene Ridder. over OH Leuven - Cercle Brugge: - Soloria Soloria over Antwerp - Anderlecht: 2-0 Joe Joe over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Vital Verheyen Vital Verheyen over Vanaken reageert na winst tegen KAA Gent: "Wij waren de enigen die wilden voetballen" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 🎥 Supporter van La Louvière mag zich aan zware straf verwachten: totaal ongepaste actie azizi azizi over STVV - KV Mechelen: 1-0 Bork Bork over Club Brugge - KAA Gent: 2-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Gent-fans waarschuwen Club Brugge: "Het vuur is extra aangewakkerd" LordJozef LordJozef over "Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent storfstievel storfstievel over Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved