"Dat is de waarheid": vurige Ivan Leko blikt terug op vertrek bij KAA Gent

De gevoelige overgang van Ivan Leko van Club Brugge naar KAA Gent was nog duidelijk voelbaar tijdens de Slag om Vlaanderen. Leko reageerde nog eens op zijn plots vertrek bij de Buffalo's.

Zo'n twee weken geleden zette Club Brugge verrassend Nicky Hayen aan de deur en haalde het Ivan Leko als zijn vervanger weg bij KAA Gent. Daar waren ze bijzonder boos over het plotse vertrek van hun trainer.

Dat vertrek van Leko zinderde nog altijd na zo'n tien dagen later. De coach van Club Brugge zag de spelers van Gent nog eens terug, want toen was vertrokken had Leko geen afscheid genomen. Maar dat wilde hij wel doen.

Leko mocht geen afscheid nemen van spelers KAA Gent

"Het was natuurlijk emotioneel, want we hebben zes maanden elke dag samengewerkt. En die dinsdag (een dag na de aankondiging van zijn overgang naar Club Brugge, nvdr.) was ik ook in Gent om 9u, om te zeggen wat ik te zeggen had."

"Ik verberg me niet, nooit. Maar de deur bleef gesloten, ik kreeg de boodschap dat ik niet meer welkom was. En dan zal ik geen bericht van twee meter sturen in de groepschat, dat is mijn stijl niet. Maar ik heb me niet verborgen en heb nog altijd pijn."

Leko begrijpt boosheid bij Gent

"Want je bouwt een relatie op en ik was blij om de spelers te zien. Ik heb veel op mijn schouders genomen, omdat ik vond dat dat beter was. Er zijn ook zaken intern gebeurd, die ik niet zal vertellen. Maar Ivan Leko en Nico Still waren daar om 9u, dat is de waarheid."



Lees ook... 🎥 De Mil ziet meerdere werkpunten bij KAA Gent en is scherp: "Kan gewoon niet"›

"Ik hou nog altijd van de spelers van Gent, maar ik weet dat ze teleurgesteld en boos zijn. Bij Gent hebben het recht om dat te zijn, maar ik was daar wel om 9u", besloot een vurige Ivan Leko nog.