Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent

Club Brugge heeft verdiend een beladen Slag om Vlaanderen gewonnen. KAA Gent kwam vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte na het openingsdoelpunt van Vermant in de eerste helft, Tresoldi trapte vijf minuten voor tijd de 2-1 binnen.

De Slag om Vlaanderen was dit jaar nog wat meer beladen door de gevoelige trainerswissel van Ivan Leko zo’n twee weken geleden. Zijn ploeg, nu Club Brugge, begon wel het best tegen KAA Gent.

In de eerste helft was blauw-zwart op alle vlakken baas. Met zo’n 70% balbezit en een xG van 1,36 (tegen 0,15 voor de Buffalo’s). Voor Club was het vooral zoeken naar een gaatje in de Gentse muur.

Na zo’n twintig minuten was het wel prijs. Diakhon ging op zijn linkerflank voorbij zijn man en vond Vermant aan de eerste paal, hij dook op voor Patkotsi en duwde de bal voorbij Roef binnen.

Forbs raakte kort daarna op een diepe bal niet voorbij Roef, maar echt veel grote kansen had Club ook niet. Club Brugge zag zo’n zeven minuten voor het einde van de eerste helft ook nog Brandon Mechele uitvallen, Spileers was zijn vervanger.

Patkotsi scoort gelijkmaker uit het niets

De Buffalo’s waren aanvallend onmondig, niet één keer werd er tussen de palen getrapt in de eerste 45 minuten. Daar kwam in de tweede helft al snel verandering in, Van den Heuvel moest na drie minuten een poging van Dean wegboksen.





En in de 53ste minuut scoorden de bezoekers ook. Diakhon liet Patkotsi los op een corner, hij buffelde de bal binnen. Op het uur counterde Gent snel met Araujo, maar zijn pass richting de vrijstaande Dean was niet goed.

Invallers Meijer en Tresoldi zorgen voor 2-1

Club Brugge bleef echter het overwicht hebben, maar kon zijn 18 schoten niet omzetten in doelpunten. Tot invaller Tresoldi door de Gentse verdediging werd losgelaten op een voorzet van Meijer, nog een invaller, en de 2-1 binnen trapte.

Een verdiende zege voor Club Brugge, dat opnieuw op drie punten komt van leider Union. KAA Gent staat tiende op en volgt nu al op 15 punten van blauw-zwart, voor trainer Rik De Mil een tweede nederlaag op rij bij zijn nieuwe ploeg.