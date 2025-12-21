Datum: 21/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen na late goal van Tresoldi tegen matig KAA Gent
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

Club Brugge heeft verdiend een beladen Slag om Vlaanderen gewonnen. KAA Gent kwam vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte na het openingsdoelpunt van Vermant in de eerste helft, Tresoldi trapte vijf minuten voor tijd de 2-1 binnen.

De Slag om Vlaanderen was dit jaar nog wat meer beladen door de gevoelige trainerswissel van Ivan Leko zo’n twee weken geleden. Zijn ploeg, nu Club Brugge, begon wel het best tegen KAA Gent. 

In de eerste helft was blauw-zwart op alle vlakken baas. Met zo’n 70% balbezit en een xG van 1,36 (tegen 0,15 voor de Buffalo’s). Voor Club was het vooral zoeken naar een gaatje in de Gentse muur. 

Na zo’n twintig minuten was het wel prijs. Diakhon ging op zijn linkerflank voorbij zijn man en vond Vermant aan de eerste paal, hij dook op voor Patkotsi en duwde de bal voorbij Roef binnen. 

Forbs raakte kort daarna op een diepe bal niet voorbij Roef, maar echt veel grote kansen had Club ook niet. Club Brugge zag zo’n zeven minuten voor het einde van de eerste helft ook nog Brandon Mechele uitvallen, Spileers was zijn vervanger. 

Patkotsi scoort gelijkmaker uit het niets

De Buffalo’s waren aanvallend onmondig, niet één keer werd er tussen de palen getrapt in de eerste 45 minuten. Daar kwam in de tweede helft al snel verandering in, Van den Heuvel moest na drie minuten een poging van Dean wegboksen. 

En in de 53ste minuut scoorden de bezoekers ook. Diakhon liet Patkotsi los op een corner, hij buffelde de bal binnen. Op het uur counterde Gent snel met Araujo, maar zijn pass richting de vrijstaande Dean was niet goed. 

Invallers Meijer en Tresoldi zorgen voor 2-1

Club Brugge bleef echter het overwicht hebben, maar kon zijn 18 schoten niet omzetten in doelpunten. Tot invaller Tresoldi door de Gentse verdediging werd losgelaten op een voorzet van Meijer, nog een invaller, en de 2-1 binnen trapte. 

Een verdiende zege voor Club Brugge, dat opnieuw op drie punten komt van leider Union. KAA Gent staat tiende op en volgt nu al op 15 punten van blauw-zwart, voor trainer Rik De Mil een tweede nederlaag op rij bij zijn nieuwe ploeg. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Sabbe Kyriani 78' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 70/87 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 24
Ordonez Joel 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 115/119 (96.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Mechele Brandon 38' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/43 (95.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Seys Joaquin 78' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 40/41 (97.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Vetlesen Hugo 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 30/47 (63.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 27
Stankovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 62/68 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Forbs Carlos 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 37/48 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 4/9 (44.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 26
Vanaken Hans 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Diakhon Mamadou A 69' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Vermant Romeo 69' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
Bank
Tresoldi Nicolò 21' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn A 12' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nilsson Gustaf 0'  
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 12' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Spileers Jorne 52' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
De Corte Axl 0'  
Furo Kaye 21' 6.6 -
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 5.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 18/48 (37.5%)
Samoise Matisse A 71' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Volckaert Matties 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/12 (8.3%)
Paskotsi Maksim 90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Van Der Heyden Siebe 90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Araujo Tiago   78' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Dean Max 63' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
De Vlieger Tibe 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ito Atsuki 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Gandelman Omri 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Goore Hyllarion 78' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Vanzeir Dante 12' 6.5 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Surdez Franck   12' 6.3 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lopes Leonardo Da Silva 27' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Vandenberghe Tom 0'  
Essaouabi Hatim 0'  
Lagae Bram 0'  
Duverne Jean-Kevin 19' 6.0 -
Herbeleef Club Brugge - KAA Gent
Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
