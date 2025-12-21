📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen

Club Brugge pakte zondag zijn tweede overwinning onder nieuwe coach Ivan Leko. Blauw-zwart haalde het met 2-1 van KAA Gent en laat zo woelige tijden achter zich met een zes op zes.

Club Brugge en KAA Gent raakten onlangs in een storm terecht. Blauw-zwart stuurde Nicky Hayen tegen alle verwachtingen in de laan uit en ging Ivan Leko en T2 Nicolas Still wegplukken bij Gent.

Keeperstrainer Bart van Tornhout bleef dan weer bij Gent, ondanks vermeende interesse van de Bruggelingen. Beide keren nam Club naar verluidt geen contact op met Gent, wat allesbehalve in goede aarde viel in de Arteveldestad.

Gent is blauw-zwart

Met Rik De Mil haalde Gent dan weer een coach (weg bij Charleroi) met een verleden bij Club Brugge. Of hoe de Slag om Vlaanderen plots heel wat extra dimensies kreeg. Zondag werd er dan weer enkel en alleen met de voeten gesproken.

Club nam de leiding via Vermant, maar Paskotsi maakte gelijk op een corner. Een gelijkspel leek in de maak, tot invaller Tresoldi raak trof. Jan Breydel ontplofte; de Slag om Vlaanderen was gewonnen.

Dat zette Club na de wedstrijd maar al te graag nog eens extra in de verf door de spelers – zoals wel vaker – een spandoek met daarop "Gent = blauw-zwart" te laten dragen. Een subtiele, maar duidelijke boodschap naar de Gentse rivaal.