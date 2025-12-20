Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

KVC Westerlo won zaterdagavond met 2-1 van RAAL La Louvière. De bezoekers scoorde in minuut 88 de gelijkmaker, maar Westerlo reageerde snel in de slotfase.

KVC Westerlo ontvinga RAAL La Louvière deze zaterdagavond. Coach Issame Charaï voerde geen wijzigingen door. Hij behield het vertrouwen.

De thuisploeg begon stevig aan de wedstrijd en ging meteen op zoek naar het openingsdoelpunt. Dat kwam er al snel. Sayyadmanesh gaf voor doel en Okou werkte het leer knullig in eigen doel.

De bezoekers waren nog niet goed wakker en betaalden dat meteen cash. Nadien verloor de wedstrijd zijn tempo. De Kemphanen verzamelden nog enkele kansen voor rust, terwijl RAAL maar weinig te zeggen had.

Na de pauze kwam La Louvière als beste uit de kleedkamer. Invaller Gillot pakte uit met enkele grote kansen en nadien belandde er een bal op de paal. Een minuut of twee later hield Lapage zijn ploeg recht door op spectaculaire wijze de bal van de lijn te redden.

La Louvière speelde beter dan de thuisploeg in de tweede helft, maar vergat zichzelf te belonen tot minuut 88, toen Fall de 1-1 binnenknikte. De reactie van Westerlo liet niet lang op zich wachten: twee minuten later haalde Mebude de trekker over en verschalkte hij Peano met een ferme uithaal.





Door deze krappe zege klimt Westerlo naar de 8e plaats in het klassement met 24 punten. La Louvière blijft op de sukkel en bengelt op de 14e plaats met 19 punten.