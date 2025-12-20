Westerlo Westerlo
2-1
La Louvière La Louvière
wesWesterlo
lalLa Louvière
Yllan Okou 5'
1-0
1-1
88' Pape Moussa Fall
Adedire Mebude 90'
2-1
Datum: 20/12/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude
Foto: © photonews

KVC Westerlo won zaterdagavond met 2-1 van RAAL La Louvière. De bezoekers scoorde in minuut 88 de gelijkmaker, maar Westerlo reageerde snel in de slotfase.

KVC Westerlo ontvinga RAAL La Louvière deze zaterdagavond. Coach Issame Charaï voerde geen wijzigingen door. Hij behield het vertrouwen.

De thuisploeg begon stevig aan de wedstrijd en ging meteen op zoek naar het openingsdoelpunt. Dat kwam er al snel. Sayyadmanesh gaf voor doel en Okou werkte het leer knullig in eigen doel.

De bezoekers waren nog niet goed wakker en betaalden dat meteen cash. Nadien verloor de wedstrijd zijn tempo. De Kemphanen verzamelden nog enkele kansen voor rust, terwijl RAAL maar weinig te zeggen had.

Na de pauze kwam La Louvière als beste uit de kleedkamer. Invaller Gillot pakte uit met enkele grote kansen en nadien belandde er een bal op de paal. Een minuut of twee later hield Lapage zijn ploeg recht door op spectaculaire wijze de bal van de lijn te redden.

La Louvière speelde beter dan de thuisploeg in de tweede helft, maar vergat zichzelf te belonen tot minuut 88, toen Fall de 1-1 binnenknikte. De reactie van Westerlo liet niet lang op zich wachten: twee minuten later haalde Mebude de trekker over en verschalkte hij Peano met een ferme uithaal.

Door deze krappe zege klimt Westerlo naar de 8e plaats in het klassement met 24 punten. La Louvière blijft op de sukkel en bengelt op de 14e plaats met 19 punten.

Opstellingen

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.83 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/20 (45%)
Meer statistieken
Rommens Tuur 90' 7.26 -
  • Nauwkeurige passes: 56/62 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 103/112 (92%)
Meer statistieken
Bayram Emin 90' 7.53 -
  • Nauwkeurige passes: 59/68 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Meer statistieken
Reynolds Bryan 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 44/56 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Piedfort Arthur 90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Haspolat Dogucan A 90' 7.36 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/51 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sayyadmanesh Allahyar 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 19/31 (61.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa   90' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
Meer statistieken
Nacho Ferri 81' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Bank
Sydorchuk Sergiy 0' 6.44  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bujupi Eliot 0'  
Cordero Antoñito 0'  
Mebude Adedire 21' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vaesen Kyan 9' 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Yow Griffin 0'  
Mbamba Lucas 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Van Den Keybus Thomas 69' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
Meer statistieken
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.79 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 43/56 (76.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Meer statistieken
Okou Yllan 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/18 (27.8%)
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 90' -
Benavides Dario 78' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 45' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Gueulette Samuel 78' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Maës Owen 45' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 67' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 90' 7.45 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan A 45' 6.52 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Yaya Guindo Mohamed 23' 6.2 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pau Maxime 12' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Ito Joël 45' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Riou Matthis 0'  
Mendy Oucasse 0'  
Sidibe Sekou 12' 6.65 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef Westerlo - La Louvière

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge
