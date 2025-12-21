Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden

Cercle Brugge leeft nog. Na vier maanden zonder overwinning heeft het op bezoek bij OH Leuven eindelijk nog eens een driepunter gepakt. Daar mocht het vooral Pieter Gerkens voor danken, die twee goals wist te maken.

OH Leuven wilde in eigen huis opnieuw naar veiliger oorden spelen in het klassement, terwijl Cercle Brugge na een 6 op 39 de hete adem van Dender in de nek voelde en dringend nog eens een drie punter kon gebruiken - dat is al vier maanden geleden.

Coach Cinel koos (opvallend?) voor Warleson in doel, waardoor Delanghe opnieuw naar de bank verhuisde. Ook Utkus en Gerkens begonnen in de basis. Felice Mazzu voerde dan weer geen wijzigingen door bij OH Leuven en koos voor de elf van vorige week in Luik.

Bliksemstart voor Cercle Brugge is voldoende voor drie punten

Na een halfuur zou Mazzu echter wel al twee wissels doorvoeren, want hij was niet tevreden met wat zijn team liet zien in het King Power @ Den Dreef in Heverlee. Achterin lieten ze te veel ruimte, voorin kwamen ze nauwelijks tot kansen.

Pieter Gerkens was de man die kon profiteren. Hij maakte twee goals in de eerste twintig minuten en miste met het hoofd op een haar na een zuivere hattrick. De 0-1 was eerder gelukkig, want het was Lakomy die de bal in de voeten van Gerkens kopte, de 0-2 was een mooi uitgespeelde actie.







Daarna kregen we een bitse partij met een resem gele kaarten, maar zonder veel kansen. De Leuvenaars probeerden zowel voor als na de rust de bakens nog te verzetten, maar tot echt doelrijpe kansen komen was zeer lastig.

Zege Cercle Brugge komt nooit in het gedrang

En als ze een keertje kwamen aandringen, dan stond Warleson pal bij De Vereniging. De wisselspelers van OH Leuven probeerden wel, maar konden ook niet door het blok van Cercle Brugge raken. Die gingen steeds meer achteruit plooien.

De zege kwam nooit in het gedrang. Cercle Brugge weet eindelijk opnieuw wat winnen is en neemt vier punten voorsprong op hekkensluiter Dender. Ze komen ook tot op drie punten van OH Leuven, dat de kans laat liggen om weg te kruipen van de laatste plaatsen.