OH Leuven OH Leuven
0-2
Cercle Brugge Cercle Brugge
ohlOH Leuven
cerCercle Brugge
0-1
7' Pieter Gerkens
0-2
19' Pieter Gerkens (Steve Ngoura)
Datum: 21/12/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden
Pieter Gerkens bezorgt Cercle Brugge bij zwak OH Leuven eerste zege in vier maanden
Foto: © photonews

Cercle Brugge leeft nog. Na vier maanden zonder overwinning heeft het op bezoek bij OH Leuven eindelijk nog eens een driepunter gepakt. Daar mocht het vooral Pieter Gerkens voor danken, die twee goals wist te maken.

OH Leuven wilde in eigen huis opnieuw naar veiliger oorden spelen in het klassement, terwijl Cercle Brugge na een 6 op 39 de hete adem van Dender in de nek voelde en dringend nog eens een drie punter kon gebruiken - dat is al vier maanden geleden.

Coach Cinel koos (opvallend?) voor Warleson in doel, waardoor Delanghe opnieuw naar de bank verhuisde. Ook Utkus en Gerkens begonnen in de basis. Felice Mazzu voerde dan weer geen wijzigingen door bij OH Leuven en koos voor de elf van vorige week in Luik.

Bliksemstart voor Cercle Brugge is voldoende voor drie punten

Na een halfuur zou Mazzu echter wel al twee wissels doorvoeren, want hij was niet tevreden met wat zijn team liet zien in het King Power @ Den Dreef in Heverlee. Achterin lieten ze te veel ruimte, voorin kwamen ze nauwelijks tot kansen.

Pieter Gerkens was de man die kon profiteren. Hij maakte twee goals in de eerste twintig minuten en miste met het hoofd op een haar na een zuivere hattrick. De 0-1 was eerder gelukkig, want het was Lakomy die de bal in de voeten van Gerkens kopte, de 0-2 was een mooi uitgespeelde actie.



Daarna kregen we een bitse partij met een resem gele kaarten, maar zonder veel kansen. De Leuvenaars probeerden zowel voor als na de rust de bakens nog te verzetten, maar tot echt doelrijpe kansen komen was zeer lastig.

Zege Cercle Brugge komt nooit in het gedrang

En als ze een keertje kwamen aandringen, dan stond Warleson pal bij De Vereniging. De wisselspelers van OH Leuven probeerden wel, maar konden ook niet door het blok van Cercle Brugge raken. Die gingen steeds meer achteruit plooien.

De zege kwam nooit in het gedrang. Cercle Brugge weet eindelijk opnieuw wat winnen is en neemt vier punten voorsprong op hekkensluiter Dender. Ze komen ook tot op drie punten van OH Leuven, dat de kans laat liggen om weg te kruipen van de laatste plaatsen.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 5.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/29 (37.9%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Dussenne Noë 78' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 28' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Verstraete Birger   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Teklab Henok 28' 6.0 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 45' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/23 (47.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kaba Sory   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 45' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/11 (45.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud   45' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul 0'  
Terho Casper 12' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan 0'  
Maertens Mathieu 62' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Opoku Davis   62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson   90' 7.0 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/46 (23.9%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Utkus Edgaras   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/32 (59.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/10 (20%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Diop Edan   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter ⚽ ⚽   80' 8.8 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Agyekum Lawrence   80' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ngoura Steve A 85' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/21 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 10' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 0'  
Erick 0'  
Minda Alan 0'  
Diaby Ibrahima 10' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0'  
Kouassi Krys 5' 6.4  
Meer statistieken
Herbeleef OH Leuven - Cercle Brugge

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved