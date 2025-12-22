Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

OH Leuven moet stilaan naar beneden kijken in het klassement. Door de nederlaag tegen Cercle Brugge voelen ze nu ook de hete adem van De Vereniging in de nek. Tegen La Louvière komt er nog een boeiende wedstrijd aan om 2025 af te sluiten.

De ingevallen Thibaud Verlinden en Wouter George die OH Leuven waren de mannen die OH Leuven in de tweede helft toch nog vooruit wisten te stuwen tegen Cercle Brugge. Al kwam dat veel te laat om nog een resultaat neer te zetten.

OH Leuven heeft werk aan de winkel

"Het kwam helaas te laat", besefte Wouter George in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Vanaf de bank had ik in de eerste helft voortdurend het gevoel dat we te veel breiden, dat er meer op doel moest worden getrapt."

"Dat deed ik meteen toen ik er op stond, ja, ik denk dat het één van de eerste ballen was die Warleson moest pakken. We hebben er nog alles aan gedaan om de aansluiting te maken, maar de bal wou er niet in."

Vroeger van de kersttafel?

En dus is de slotsom dat het snel beter moet. Net na Kerstmis komt er met La Louvière een volgend levensbelangrijk duel aan voor de Leuvenaars. "Dit ligt natuurlijk nog meer druk op onze uitwedstrijd in La Louvière."

"Daar zal het anders moeten. Het wordt werken tussen de feesten door, we zullen sneller van tafel moeten", beseft Wouter George. En anders wordt het sowieso extra herbronnen richting 2026 toe, want de Leuvenaars willen zo snel mogelijk zeker zijn van de top-12.