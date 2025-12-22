Birger Verstraete héél streng voor zijn ploegmaats: "Mentaliteits- en focusprobleem"

OH Leuven ging zaterdagavond pijnlijk onderuit tegen Cercle Brugge. Niet alleen het puntenverlies deed pijn, vooral de manier waarop hakte erin. OHL begon dramatisch aan de wedstrijd en slaagde er nadien niet meer in om het tij te keren.

Na afloop klonken er harde woorden. “We hebben een schandalige eerste helft gespeeld. We waren nergens op de afspraak en hebben niks uitgevoerd van ons tactisch plan. Ik heb er eerlijk gezegd geen woorden voor”, luidde de scherpe analyse bij Felice Mazzu.

Ook middenvelder Birger Verstraete spaarde zijn ploegmaats niet bij rechtenhouder DAZN. “De eerste helft was echt schandalig slecht”, herhaalde hij. “Zo kan je geen wedstrijd aanvatten op dit niveau.”

Mazzu gebruikte dezelfde woordkeuze. “Onze eerste helft was schandalig. En als je maar één helft op de afspraak bent, dan kan je geen wedstrijd winnen”, stelde hij vast.

OH Leuven-trainer Mazzu sprak over "schandalige eerste helft"

Mazzu greep al voor het halfuur in met een dubbele wissel. “Dat is de eerste keer in mijn carrière. We moesten iets doen om de situatie te keren. Ik had meerdere spelers kunnen vervangen, enkelen hebben jammer genoeg de prijs betaald”, klonk het streng.

In de tweede helft toonde OHL wel een beter gezicht, maar het kwaad was al geschied. “Als je ziet hoe we na de rust spelen, merk je het verschil”, besloot Verstraete. “Voor mij is dit een mentaliteits- en focusprobleem. We beseffen niet goed in welke moeilijke situatie we onszelf hebben gebracht.”