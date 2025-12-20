Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

Leider Union heeft zich thuis niet laten verrassen door Zulte Waregem. Promise David zorgde voor het openingsdoelpunt, Khalaili zette de 2-0 eindstand vast. Zulte Waregem had op enkele cruciale momenten ook zeker kansen maar kwam niet tot scoren.

Twee ploegen op zoek naar een zege

Union ging op de 19e speeldag op zoek naar de eerste driepunter van de terugronde nadat dat niet gelukt was tegen Anderlecht, Gent en Charleroi. Met de intensiteit van de Champions League ertussen, snakten de troepen van David Hubert misschien wel naar de winterstop om op de pauzeknop te duwen. Die komt er pas na de volgende speeldag.

Ook Zulte Waregem wou nog wel eens van de overwinning proeven nadat het de voorbije 7 wedstrijden maar liefst 6x gelijk had gespeeld en één maal verloren. De bezoekers van aan de Gaverbeek knokten ook de eerste kans in elkaar voor Ake maar die kon op de pass van links zijn voet niet goed zetten waardoor het leer nipt naast het doel van Scherpen ging.

Essevee krijgt deksel op de neus

Ook de tweede grote kans van de partij was er eentje voor Ake. Ementa zette zijn ploegmaat met een slim tikje voor doel maar de Fransman talmde te lang waardoor Van de Perre nog kon terugkeren om redding te brengen met een sliding.

Union had zijn neus nog maar amper aan het venster gestoken maar bij de eerste bal tussen de palen was het wel meteen raak. El Hadj kreeg na een corner een tweede poging en sneed zijn voorzet perfect aan voor David die tussen twee Essevee-verdedigers de score opende.





Beide ploegen hadden op slag van rust nog een uitgelezen kans om de score te veranderen maar bij Zulte Waregem reageerden ze niet alert genoeg op een goed passje van Erenbjerg. Na een goede pass van Niang stuitte Giger aan de overkant dan weer op Gabriël om de score te verdubbelen.

Khalaili eerst niet, dan wel

Het spelniveau mocht in de tweede helft wel opgekrikt worden na een matig eerste hoofdstuk maar dat was helaas niet het geval. En dus scoorde Union opnieuw via een stilstaande fase. Maar Khalaili stond na het doorkoppen van Giger net buitenspel waardoor het feestje niet door ging.

Zulte Waregem had één kans om op gelijke hoogte te komen via Soglo. Die kapte eerst vakkundig Khalaili uit en daarna Sykes alsof het glijdende pupillen waren maar zijn schot was niet van dezelfde kwaliteit. Daarna kwam de thuisploeg toch wat beter in de wedstrijd met Gabriël die redding moest brengen op onder meer een kopbal van Sykes. Enkele minuten later was het toch raak voor Union.

Niang dribbelde zich voorbij Paugain op de linkerflank en legde het leer vervolgens bij het penaltypunt. De lopende Khalaili reageerde sneller dan Soglo en trapte de 2-0 tegen de touwen.

Zulte Waregem had al last om terug te komen bij een enkele achterstand en was niet in staat om dat te doen bij een dubbele achterstand waren ze helemaal tegen het canvas geslagen. Ujka deed nog een wanhoopspoging met een ver schot dat enig mooi uiteen spatte op de lat.

Een comeback kwam niet meer waardoor Union wel opnieuw weet wat winnen is en zo de druk verhoogt bij de achtervolgers. Zulte Waregem blijft nog wat langer wachten op een nieuwe driepunter.