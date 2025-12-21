Union lijkt te hunkeren naar winterbreak: "Soms moet je wedstrijden op een andere manier winnen"

Union SG beging zaterdag in eigen huis geen misstap. De Brusselaars zetten Zulte Waregem opzij met 2-0 en mogen zo als leider aanschuiven aan de kersttafel. Coach David Hubert zag dat dat toch de nodige moeite gekost had.

Union zat even in een dip met slechts twee op negen in de competitie. Nieuw puntenverlies was dus uit den boze voor David Hubert en zijn mannen, die tegen Zulte Waregem het hoofd koel hielden.

Nog voor de pauze zorgde Promise David voor rust in de tent met de 1-0. Anan Khalaili legde de wedstrijd na de pauze in een beslissende plooi met de 2-0. Union klokt zo af op 41 punten en kan vandaag ontspannen toekijken naar de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en KAA Gent.

Union stelde bij tijdens de pauze

David Hubert zag zijn ploeg opnieuw drie punten pakken in het eigen Dudenpark. "We hebben dit jaar in eigen huis 50 op 57 gehaald, dat is toch een mooi bilan", vertelde hij na de wedstrijd bij Sporza.

"Onze eerste helft was niet goed", was Hubert eerlijk. "We waren te nerveus en ongeduldig, we maakten de verkeerde keuzes. Tijdens de rust hebben we een aantal zaken bijgesteld. In de tweede helft liep het beter, onze pressing was intenser en we waren kalmer aan de bal."

Lees ook... Vossen blijft tegen Union aan de bank gekluisterd: dit is de opvallende reactie van Vandenbroeck›

"Het is het einde van het jaar, we hebben al veel gegeven", voegde hij toe. "Dan moet je wedstrijden soms op een andere manier winnen. Het is belangrijk dat we het ook zo kunnen." Er rest Union nu nog één opdracht in 2025: een uitwedstrijd bij Cercle Brugge op 26 december.