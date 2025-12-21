Antwerp Antwerp
Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp
Anderlecht toont weerbaarheid en haalt dubbele achterstand op in en tegen Antwerp
Foto: © photonews

Een topper op het scherpste van de snee, zo werken Antwerp en Anderlecht hun topper af in het Bosuilstadion. Antwerp leek lang op weg naar een verdiende zege maar Anderlecht kwam van 2-0 bij de rust nog terug tot 2-2 na 90 minuten.

Gretig Antwerp opnieuw als beste uit de startblokken

Na zeges tegen Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent had Antwerp al drie stevige toppers achter de kiezen. Maar met de komst van Anderlecht was het nog niet gedaan voor de Great Old. De bezoekers uit Brussel wilden zich nog eens tonen op verplaatsing n de 4-0 nederlaag tegen Westerlo.

Niet voor de eerste keer toonde Anterp zich met de volle Bosuil achter zich als meest gretige ploeg op het veld. Na enkele afstandsschotjes ging de bal op het kwartier op de stip voor de thuisploeg. Ndiaye wou aan de zijkant een bal wegtrappen maar raakte Kerk die zijn been ertussen had gezet. Ongelukkig maar Lambrechts wees meteen naar de stip. Janssen zette de elfmeter quasi perfect om in de onderhoek.

Geen vuiltje aan de rood-witte lucht

Tijd om te herbronnen kreeg Anderlecht niet want louter enkele minuten later kreeg het een nieuwe opdoffer. Scott schilderde de bal op het hoofd van Somers die werd vrijgelaten door Angulo. De wingback faalde niet en verdubbelde van dichtbij de score.

Antwerp ging door op het momentum terwijl Coosemans de troepen bij elkaar had geroepen na de 2-0 om een blamage zoals in Westerlo te vermijden. Kerk kreeg nog een grote kans op de 3-0 maar zijn aanname was beter dan zijn schot. De Bosuil kirde desondanks van plezier bij deze tussenstand.

Anderlecht knokt zich in de wedstridj

Enkele minuten voor de rust had Bertaccini dé kans om Anderlecht opnieuw in de wedstrijd te knokken. De aanvaller verslikte zich in zijn aanname maar kwam uiteindelijk toch nog tot een schot dat door Nozawa fraai gepareerd werd. 

Maar wat voor de rust niet lukte, lukte erna wel. Benitez maakte de haakfout op Bertaccini en opnieuw ging de bal op de stip. Ook Hazard faalde niet vanop elf meter waardoor Anderlecht plots opnieuw helemaal in de wedstrijd zat na 50 minuten.

Antwerp liet zich echter niet van de wijs brengen en nam langzaam maar zker het commando opnieuw over. Coosemans en de lat zorgden er echter voor dat Janssen, Kerk en Somers de score niet opnieuw konden veranderen.

Geen 3-1, wel 2-2

Zolang het verschil één doelpunt bleef, bleef het spannend op de Bosuil en kon één kans of schot genoeg zijn. Dat bewees Tristan Degreef door uit te halen van buiten de 16. Hij plaatste de bal fijntjes tegen de binnenkant van de paal waarna het leer aan de andere kant in doel rolde. Ontgoocheling bij Antwerp zeker meer kansen had om een derde te maken waar het stond wel 2-2.

Met een puntje schieten Antwerp en Anderlecht niet bijster veel op maar Antwerp wordt wel een halt toegeroepen na een fraaie 9/9 en Anderlecht toont zich weerbaar op verplaatsing.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.1 7
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/32 (21.9%)
Meer statistieken
Bozhinov Rosen 90' 6.6 9
  • Nauwkeurige passes: 42/53 (79.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Kouyaté Kiki 90' 6.3 9
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno 90' 5.9 7
  • Nauwkeurige passes: 24/42 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/16 (12.5%)
Meer statistieken
Scott Christopher A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/46 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 68' 6.4 8
  • Nauwkeurige passes: 12/19 (63.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio 90' 6.5 9
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Somers Thibo 89' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Al-Sahafi Marwan 73' 6.7 5
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Janssen Vincent 90' 7.2 9
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 90' 7.2 9
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Bank
Foulon Daam 0' 6.3  
Meer statistieken
Praet Dennis 22' 6.1 7
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Babadi Isaac 17' 6.2 7
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 1' 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Vandeplas Gerard 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.5 5
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 73' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 42/53 (79.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Maamar Ali   90' 5.7 4
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 83' 5.9 6
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.1 3
  • Nauwkeurige passes: 17/28 (60.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 5.5 2.5
  • Nauwkeurige passes: 12/21 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 89' 7.7 6
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Llansana Enric   45' 5.9 4
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano   73' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Cvetkovic Mihajlo 45' 6.5 5
Meer statistieken
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 1' 6.5  
Meer statistieken
Özcan Yasin 17' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tajaouart Anas 0'  
Degreef Tristan 17' 7.7 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 7' 6.0  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
