Oosting na eerste puntenverlies meteen kritisch voor ploeg: "Anderlecht lag op de rug, dan moet je ze killen"

Na de 6/6 in de competitie en de bekerwinst tegen STVV is Joseph Oosting zijn perfecte rapport als trainer van Antwerp kwijt. De Great Old leek nochtans lang op weg naar de drie punten tegen Anderlecht maar moest toch nog een gelijkmaker incasseren van Degreef.

Slecht resultaat, goed voetbal

Oosting verwoordde het dan ook goed op zijn persconferentie na afloop van het 2-2 gelijkspel; "Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar niet in onze manier van voetballen", klonk het. "Hoeveel energie er werd geleverd met en zonder bal. Dat is echt iets waar ik heel tevreden over ben. En dan dat tweede doelpunt is iets waar je als trainer mee aan de slag kan. De ene wingback bedient de andere", genoot de Nederlandse trainer na.

Antwerp leek ook na de 2-0 door te gaan op hetzelfde elan maar kon geen derde doelpunt maken. "Voor rust moesten we de wedstrijd al dood maken, net zoals tegen Genk. Maar we geven ze de energie om in leven te blijven door niet te scoren. Ook na de 2-1 herpakken we ons met een bal op de lat. Die ballen moeten erin als we een rol willen spelen. Als ze op hun rug liggen, moet je ze pakken", analyseerde Oosting verder.

Penaltyfases

Overduidelijk gemengde gevoelens bij de T1 van Antwerp die probeert positief te blijven. Al had hij ook wel zijn mening over de strafschopfases. "Allebei hé", verduidelijkte hij. "Die van hen maar ook die van ons was heel makkelijk gegeven. Iedereen kan er wat van vinden maar wil er verder niets van maken. De scheidsrechter moet beslissingen maken in het heetst van de strijd. Vandaag was er zo'n beslissing tegen ons én voor ons. Het zij zo."





Lees ook... Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden"›

Dat dit het eerste puntenverlies was voor Oosting, daar zat de trainer niet zo mee. "Ik vond het lastiger dat we na rust wat meer passes achteruit gingen spelen. Daar sta ik niet voor, ik sta voor voetbal naar voor. Uit zo'n fase komt ook de strafschop voor hen."

"Maar", vervolledigde hij. "Verder stond er een elftal met ambitie dat het publiek wou vermaken en dat vind ik ook belangrijk. Het was volgens mij ook een leuke wedstrijd om naar te kijken. Alleen moesten we hen niet in leven laten", besloot Joseph Oosting.