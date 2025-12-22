Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor"

Antwerp liet een 2-0-voorsprong uit handen glippen tegen Anderlecht en moest uiteindelijk vrede nemen met een punt. Vincent Janssen voelde na afloop vooral ontgoocheling, maar plaatste het gelijkspel ook in het bredere plaatje van de recente heropleving.

Derde doelpunt niet gemaakt

Vincent Janssen hield een wrang gevoel over aan het 2-2 gelijkspel tegen RSC Anderlecht. Antwerp stond comfortabel 2-0 voor, maar slaagde er niet in de wedstrijd definitief te beslissen. “Als je 2-0 voor staat, zat er veel meer in,” klonk het. “Anderlecht is een ploeg met kwaliteiten, dus je weet dat ze altijd kansen zullen krijgen, maar wij hadden die momenten ook.”

Volgens Janssen lag het kantelpunt meteen na de pauze. “Die 2-1 valt op het slechtst mogelijke moment, net na rust. Dat geeft hen energie.” Antwerp liet het daarna na om opnieuw afstand te nemen. “We maken het erna niet af door de 3-1 te scoren en dan blijven zij erin geloven.”

De Nederlander wees vooral naar wat had kunnen zijn. “Het ideale scenario is 3-0, dan is het bij hen gebroken. Zelfs 2-0 wat langer vasthouden zou voor irritatie zorgen.” In plaats daarvan kreeg Anderlecht hoop. “Met nog veertig minuten te spelen was de 2-1 een ongelooflijke motivatie voor zo’n ploeg.”

Frustratie als positief signaal

Over de penaltyfase wilde Janssen geen oordeel vellen. De focus lag op Antwerp zelf. “We kunnen vooral naar onszelf in de spiegel kijken dat we hier geen drie punten hebben gepakt.” Toch probeerde hij het resultaat te kaderen. “In vergelijking met vorige maand hebben we een fantastische reeks neergezet. Toen hadden we zeker getekend voor 2-2 tegen Anderlecht.”

Dat de ontgoocheling groot is, ziet Janssen als een positief signaal. “Het is goed dat er frustratie is in de groep, dat wil je.” Over grote uitspraken richting het klassement bleef hij voorzichtig. “We zitten in een mooie fase, maar laten we daar geen conclusies aan verbinden.” Persoonlijk was er wel een klein lichtpunt. “Het was mijn eerste doelpunt tegen Anderlecht. Dat is fijn, zeker om het team te helpen. Maar het blijft jammer dat we niet hebben doorgepakt.”