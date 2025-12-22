Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

Antwerp en Anderlecht hielden elkaar zondag op een 2-2 gelijkspel. Beide ploegen scoorden een doelpunt na een strafschop. In beide gevallen was dat volgens de analisten heel erg goedkoop te noemen.

Antwerp en Anderlecht hebben gisteren de punten gedeeld, onder meer dankzij een strafschop voor beide teams. Die waren erg licht gegeven en dat gaf ook coach Joseph Oosting na de wedstrijd al toe in zijn persbabbel.

Zeer lichte strafschoppen

Ook de analisten begrepen er niet al te veel van. Zowel de fout op Kerk als die op Bertaccini was voor hen vederlicht en niet meteen een strafschop waard. Al is het in het geheel van de wedstrijd misschien nog ergens 'goed' dat beide ploegen er eentje kregen?

"Ik vond dat het allebei geen penalty's waren", was Arnar Vidarsson duidelijk bij Sporza. "De eerste is gezocht. Kerk zet zijn been en lokt zo de penalty uit." En ook Wesley Sonck pikte meteen in bij zijn analyse van de match.

Twee strafschoppen uitgelokt

"Ik snap er niets meer van. Dat is iets van de moderne tijd. "Ah, er is contact? Dan is het penalty." Ik vind dat niet. Contact is nu bijna altijd penalty. Maar wie maakt de fout eigenlijk", aldus de gewezen spits en veelvuldig Rode Duivel.

Ook over de tweede strafschop hadden beide analisten heel wat te zeggen. "Als je het in reële snelheid afspeelt, dan zie je dat er een duik is. In de vertraging zie je wel dat er een licht contact is met de tegenstander, dus contact betekent ook hier penalty."