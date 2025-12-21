Hasi spaart eigen ploeg niet na gelijkspel: "Dit was niet wat we afgesproken hadden"

Na het 2-2 gelijkspel op het veld van Royal Antwerp FC spaarde Besnik Hasi zijn ploeg niet. Vooral de eerste helft van Anderlecht was volgens de trainer ver onder de maat.

Eerste helft ondermaats

Besnik Hasi was na het 2-2 gelijkspel op het veld van Royal Antwerp FC bijzonder kritisch voor wat zijn ploeg voor de rust bracht. “Dit was niet wat we afgesproken of getraind hadden,” klonk het. Anderlecht wist nochtans dat Antwerp de voorbije weken met veel energie speelt, zeker gesteund door het thuispubliek.

Die waarschuwing werd volgens Hasi onvoldoende opgepikt. “We zaten te ver van onze man, verloren te veel duels en tweede ballen en gaven twee goals weg. Zelf creëerden we maar één kans. Dat is te weinig.” De trainer zag de wedstrijd als een test om ook buitenshuis hetzelfde niveau te halen als thuis, maar die proef mislukte volledig in de eerste helft.

Reactie en werkpunten

Na de pauze volgde wel een duidelijke reactie. “In de tweede helft brachten we meer energie en intensiteit,” stelde Hasi vast. “Dan zie je dat deze ploeg groeit, zowel mentaal als fysiek.” Tegelijk bleef hij streng voor zijn jonge groep. “Fouten mogen, maar niet met die mentaliteit aan een wedstrijd beginnen.”

Met het oog op de tweede seizoenshelft blijft de Anderlecht-coach waakzaam. “Alles moet kloppen, fysiek én mentaal. Als er iets ontbreekt, wordt het moeilijk.” Vooral op verplaatsing ziet hij nog veel werk. “Er komen lastige uitwedstrijden aan en dan moet je het negentig minuten kunnen opbrengen.”



Tot slot kwam Hasi ook terug op de penaltyfase. Volgens hem was die beslissing onterecht. “Gyrano Kerk heeft geen intentie om de bal te spelen en raakt hem zelfs niet. Vanuit die fase mag er nooit een penalty volgen.” De conclusie bleef tweeslachtig: tevreden over de reactie na rust, maar streng voor wat Anderlecht voor de pauze liet zien.