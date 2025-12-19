Datum: 19/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
KRC Genk blijft op de sukkel en kan nu ook niet winnen van Charleroi
KRC Genk speelde vrijdagavond 2-2 gelijk op het veld van Charleroi. Bryan Heynen scoorde twee keer, maar dat was niet genoeg voor de Limburgers.

KRC Genk trok vrijdagavond naar Charleroi. Interim-coach Domenico Olivieri voerde maar liefst vier wissels door in vergelijking met vorige week. Hrosovsky, Karetsas, Palcios en Oh kwamen in de basis ten koste van Bangoura, Sor, Steuckers en Mirisola. Bij Charleroi keerde Delavallée terug in doel. Hij profiteerde van het vertrek van Koné naar de Africa Cup.

Genk profiteert snel van defensief geklungel

De wedstrijd kwam rustig op gang, tot Racing Genk na een kwartier spelen op voorsprong kwam te staan. De bal werd in het strafschopgebied van Charleroi gekopt, waar Keita stond te wachten. De verdediger had de bal altijd moeten wegwerken, maar door kinderlijk verdedigend werk kon Heynen het leer op opvallende wijze in doel leggen.

Het gaf de Limburgers was vertrouwen, die toch iets vrijer leken te voetballen dan de voorbije weken. Bij Charleroi kwam Keita niet veel later goed weg met geel na een reactie richting Matte Smets. De thuisploeg zette meer druk naar voren en Genk zakte dieper en dieper weg.

Charleroi dwingt Genk terug en plukt meteen de vruchten

Op slag van rust konden de Carolo's gelijkmaken. Een corner werd weggewerkt naar het midden, waar Titraoui de afvallende bal met een knal in doel jaagde. Zo trokken de 22 spelers met een 1-1-stand terug naar de kleedkamers.

Na de pauze was er al meteen een grote kans voor de bezoekers. El Ouahdi knalde van dichtbij op doel, maar Delavallee ging snel tegen de grond en hield Charleroi in de match. Dat gaf de Carolo's duidelijk een boost. Niet veel later schilderde Pflücke een bal op de lat en knalde Guiagon een goed uitgespeelde kans op Van Crombrugge.

Genk werd bij de keel gegrepen door Charleroi en zag af. Na 68 minuten spelen klommen de Limburgers toch opnieuw op voorsprong, alweer door kapitein Heynen. Hij kopte een vrije trap van Karetsas tegen de touwen.

Genk komt voorlopig de top zes binnen

Charleroi ging opnieuw op zoek naar de gelijkmaker en dat lukte helemaal op het einde. Guiagon tikte aan de tweede paal binnen en zette zijn ploeg op 2-2, wat later ook de eindstand werd.

Door dit gelijkspel klimt Genk voorlopig naar de zesde plaats met 25 punten. Charleroi telt 21 eenheden in het klassement en staat 12e. De toekomstige T1 van Genk heeft veel werk voor de boeg.

Opstellingen

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.94 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Nzita Mardochee 68' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Keita Cheick   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 52/56 (92.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 51/58 (87.9%)
Meer statistieken
Blum Lewin 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Camara Etienne 81' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine  90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/8
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 81' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 68' 5.64 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 81' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Bank
Van Den Kerkhof Kevin 22' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 9' 5.96  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Gaudin Jules 22' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Colassin Antoine 9' 6.47  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Asante Raymond 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 9' 5.68  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Meer statistieken
Boukamir Amine 0'  
Closset Nicolas 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 7.11 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 60/64 (93.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 45/54 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Palacios Adrian 43' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 90' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 44/47 (93.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Heynen Bryan ⚽ ⚽ 90' 8.37 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 90' 7.43 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Heymans Daan A 90' 7.19 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Medina Yaimar 90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu 74' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Steuckers Jarne 0'  
Sor Yira Collins 0' 6.78  
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 0' 6.03  
Meer statistieken
Bibout Aaron 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 16' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 47' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Erabi Jusef 0'  
Herbeleef Charleroi - KRC Genk

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge
