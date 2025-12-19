KRC Genk blijft op de sukkel en kan nu ook niet winnen van Charleroi

KRC Genk speelde vrijdagavond 2-2 gelijk op het veld van Charleroi. Bryan Heynen scoorde twee keer, maar dat was niet genoeg voor de Limburgers.

KRC Genk trok vrijdagavond naar Charleroi. Interim-coach Domenico Olivieri voerde maar liefst vier wissels door in vergelijking met vorige week. Hrosovsky, Karetsas, Palcios en Oh kwamen in de basis ten koste van Bangoura, Sor, Steuckers en Mirisola. Bij Charleroi keerde Delavallée terug in doel. Hij profiteerde van het vertrek van Koné naar de Africa Cup.

Genk profiteert snel van defensief geklungel

De wedstrijd kwam rustig op gang, tot Racing Genk na een kwartier spelen op voorsprong kwam te staan. De bal werd in het strafschopgebied van Charleroi gekopt, waar Keita stond te wachten. De verdediger had de bal altijd moeten wegwerken, maar door kinderlijk verdedigend werk kon Heynen het leer op opvallende wijze in doel leggen.

Het gaf de Limburgers was vertrouwen, die toch iets vrijer leken te voetballen dan de voorbije weken. Bij Charleroi kwam Keita niet veel later goed weg met geel na een reactie richting Matte Smets. De thuisploeg zette meer druk naar voren en Genk zakte dieper en dieper weg.

Charleroi dwingt Genk terug en plukt meteen de vruchten

Op slag van rust konden de Carolo's gelijkmaken. Een corner werd weggewerkt naar het midden, waar Titraoui de afvallende bal met een knal in doel jaagde. Zo trokken de 22 spelers met een 1-1-stand terug naar de kleedkamers.

Na de pauze was er al meteen een grote kans voor de bezoekers. El Ouahdi knalde van dichtbij op doel, maar Delavallee ging snel tegen de grond en hield Charleroi in de match. Dat gaf de Carolo's duidelijk een boost. Niet veel later schilderde Pflücke een bal op de lat en knalde Guiagon een goed uitgespeelde kans op Van Crombrugge.





Genk werd bij de keel gegrepen door Charleroi en zag af. Na 68 minuten spelen klommen de Limburgers toch opnieuw op voorsprong, alweer door kapitein Heynen. Hij kopte een vrije trap van Karetsas tegen de touwen.

Genk komt voorlopig de top zes binnen

Charleroi ging opnieuw op zoek naar de gelijkmaker en dat lukte helemaal op het einde. Guiagon tikte aan de tweede paal binnen en zette zijn ploeg op 2-2, wat later ook de eindstand werd.

Door dit gelijkspel klimt Genk voorlopig naar de zesde plaats met 25 punten. Charleroi telt 21 eenheden in het klassement en staat 12e. De toekomstige T1 van Genk heeft veel werk voor de boeg.