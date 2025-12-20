Dit geeft voldoening voor Charleroi na duel tegen Genk

Dit geeft voldoening voor Charleroi na duel tegen Genk

Charleroi geloofde erin tot het einde en sleepte een 2-2 gelijkspel uit de brand tegen KRC Genk. Het is de zesde wedstrijd op een rij zonder overwinning voor de Carolo's, al zagen ze ook goede punten in de wedstrijd.

Charleroi en Genk sloten hun ontmoeting op vrijdagavond op Mambourg af met een 2-2 gelijkspel. Na een 1-2 achterstand vond Sporting Charleroi de kracht om aan het einde van de wedstrijd gelijk te maken, met dank aan Parfait Guiagon.

Charleroi toonde karakter tegen Genk

Na de wedstrijd legde de Ivoriaanse middenvelder uit dat dit duel erg moeilijk was. "Het was niet makkelijk. We stonden 2-1 achter en moesten doordrukken." Volgens hem heeft het team karakter getoond en niet opgegeven.

Guiagon vertelde wat de trainer in de rust had gezegd. In een paar woorden: geef niet op, speel met overtuiging en geloof in de overwinning. "Dat was wat de coach gevraagd had en we hebben dat toegepast", legde hij uit.

Veel frustraties bij de Zebra's

De speler gaf toe dat hij erg teleurgesteld was. "Als je terugkomt naar 1-1 en dan weer een doelpunt tegen krijgt, doet dat pijn in je hart." Maar hij voegt eraan toe dat voetbal bestaat uit ups en downs en dat je verder moet gaan, zelfs als het moeilijk is.

Hij kwam terug op zijn doelpunt en zijn viering met de supporters. Voor hem betekent dit moment veel. "Er is een connectie tussen de supporters en mij. Het is belangrijk om samen vooruit te gaan." Het is een sterke boodschap om het team en de supporters te verenigen, aangezien de laatste overwinning dateert van de wedstrijd tegen Westerlo enkele maanden terug.

