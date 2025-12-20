Nog geen trainer bij Genk: Bryan Heynen stuurt een krachtige boodschap naar de leiding

Genk deelde de punten met Charleroi, ondanks twee doelpunten van Bryan Heynen. Teleurgesteld sprak de aanvoerder over wat er misging. En hij trok zijn ontgoocheling ook ruimer dan dat, zo blijkt.

Genk vertrok uit Charleroi met slechts één punt door de 2-2 op een minuut voor het einde van de wedstrijd, ondanks de twee doelpunten van Bryan Heynen. Na de wedstrijd was de kapitein helemaal niet tevreden bij de microfoon van Sporza.

Heynen laat zijn ontgoocheling blijken

"De teleurstelling is enorm, vooral omdat we de eerste helft domineerden. Dat was iets minder in de tweede helft, maar we gaven weinig weg tot dat doelpunt. Het is jammer om hier twee keer te scoren zonder met de drie punten te vertrekken", legt hij uit. Volgens hem had Genk de wedstrijd onder controle.

Hij sprak over het nieuwe spelsysteem en de mentaliteit van de groep: "We speelden met een ander systeem, wat leidde tot een iets andere rolverdeling. We voelden veel energie; iedereen gaf alles. Dit is een prestatie waar we op kunnen voortbouwen."

Fink slaagde er niet meer in zijn troepen te motiveren

De kapitein ontweek het gevoelige onderwerp van de trainerswissel niet. "Iedereen kon goed opschieten met de trainer. Maar we slaagden er niet meer in om goed te presteren op het veld", was hij duidelijk over Thorsten Fink.

Heynen kijkt liever naar de toekomst. Hij legt uit dat het team goed werkt en vooruit wil. "Tijdens de training zit iedereen op dezelfde golflengte. Het is belangrijk om de juiste persoon te vinden. Ongeacht wanneer die komt."