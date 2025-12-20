FCV Dender EH FCV Dender EH
0-1
Standard Standard
denFCV Dender EH
staStandard
0-1
1' Ibe Hautekiet (Tobias Mohr)
Datum: 20/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6
Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6
Foto: © photonews

Standard heeft met 0-1 gewonnen bij Dender. De Oost-Vlamingen blijven zo de hekkensluiter in de Belgische competitie, terwijl de Luikenaars een goede zaak doen in de strijd om de top-6. Het enige doelpunt viel na één minuut in de wedstrijd.

Dender stond na achttien speeldagen nog steeds laatste in de Jupiler Pro League, maar de situatie van de Oost-Vlamingen ziet er al veel minder precair uit dan anderhalve maand geleden. Bij een overwinning konden ze zelfs wegkomen van de laatste plaats.

Dat kon het opnieuw doen met kapitein Kobe Cools, die na twee maanden terugkwam in de ploeg. Ook Jahanbakhsh en Mo Berte kwamen aan de aftrap, waardoor er drie nieuwe namen tussen de lijnen stonden in Denderleeuw.

Bliksemstart voor Standard blijkt voldoende

Standard van zijn kant zag Genk zijn plekje in de top-6 afnemen vrijdagavond, maar kon met een overwinning wel een prima zaak doen in de strijd om de Champions' Play-offs. Lucas Pirard profiteert van de Afrika Cup (Epolo is enkele weken weg) om onder de lat plaats te nemen, terwijl Daan Dierckx en Casper Nielsen terugkomen.

"We willen elke wedstrijd op dezelfde manier benaderen: stevig starten, zonder onnodige risico's", aldus coach Hayk Milkon voor af. Dender had dus een tactisch plan voor de match tegen de Rouches, maar na 45 seconden kon daar al veel van in de prullenmand.



De eerste kans was meteen de goede voor Standard namelijk. Mohr kon de bal meegeven aan Ibe Hautekiet, en die maakte er meteen 0-1 van. Een kleine twee uur later miste Nsimba in de slotminuut dé kans voor Dender om alsnog gelijk te maken.

Dender probeert wel, maar is onmondig

Een wel héél korte samenvatting van de match, maar als het gaat over efficiëntie zegt het wel meteen veel. Want tussendoor waren er wel wat kansjes, maar geen echt grote. Een volley van Nielsen, veel steriele druk van Dender tegen een stevig Luiks blok en nauwelijks echte reddingen voor de doelmannen.

Dender mocht blij zijn dat het met elf tegen elf mocht blijven spelen. Berte zag zijn rode kaart geannuleerd door de VAR vlak voor rust en vlak na de pauze kwam Cools na een zware fout op Mehssatou weg zonder fout. Aan de 0-1 zou het niets veranderen, waardoor Standard een prima zaak doet in de strijd om de Champions' Play-offs.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 6.8 6
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/18 (44.4%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 7.6 6
  • Nauwkeurige passes: 52/73 (71.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/12 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/34 (41.2%)
  • Balverliezen: 30
Meer statistieken
Cools Kobe 72' 7.0 6
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Marijnissen Luc   45' 5.8 5
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.6 6
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm   65' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 65' 5.6 6
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 81' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Berte Mohamed   90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nsimba Bruny 90' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 9/19 (47.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
Toshevski David 18' 6.4 6
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Koton Krzysztof 25' 5.9 6
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kvet Roman 25' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Rodes Nathan 0'  
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 9' 6.3  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc   45' 5.8 6
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas   90' 7.5 7
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 15/32 (46.9%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 8.2 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 90' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 14/24 (58.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Mohr Tobias A 90' 7.3 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 58' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 90' 7.4 7
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/16 (43.8%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 11/20 (55%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Nielsen Casper 90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 16/30 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 78' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
NKada Timothée 78' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Bates David 0'  
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Abid Adnane 12' 6.5 6
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kuavita Leandre 32' 6.9 5
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
René Mitongo 0'  
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 0'  
Herbeleef FCV Dender EH - Standard
Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

20:00

FCV Dender EH is er zaterdag niet in geslaagd om de rode lantaarn (tijdelijk) door te spelen aan Cercle Brugge. De Oost-Vlamingen verloren met 0-1 van de Rouches en bleven ...

Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

20:30

Standard ging zaterdag met het kleinste verschil winnen op het veld van Dender. De Rouches dringen zo voorlopig de top zes binnen en doen weer helemaal mee.

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved