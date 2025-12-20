Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

Standard heeft met 0-1 gewonnen bij Dender. De Oost-Vlamingen blijven zo de hekkensluiter in de Belgische competitie, terwijl de Luikenaars een goede zaak doen in de strijd om de top-6. Het enige doelpunt viel na één minuut in de wedstrijd.

Dender stond na achttien speeldagen nog steeds laatste in de Jupiler Pro League, maar de situatie van de Oost-Vlamingen ziet er al veel minder precair uit dan anderhalve maand geleden. Bij een overwinning konden ze zelfs wegkomen van de laatste plaats.

Dat kon het opnieuw doen met kapitein Kobe Cools, die na twee maanden terugkwam in de ploeg. Ook Jahanbakhsh en Mo Berte kwamen aan de aftrap, waardoor er drie nieuwe namen tussen de lijnen stonden in Denderleeuw.

Bliksemstart voor Standard blijkt voldoende

Standard van zijn kant zag Genk zijn plekje in de top-6 afnemen vrijdagavond, maar kon met een overwinning wel een prima zaak doen in de strijd om de Champions' Play-offs. Lucas Pirard profiteert van de Afrika Cup (Epolo is enkele weken weg) om onder de lat plaats te nemen, terwijl Daan Dierckx en Casper Nielsen terugkomen.

"We willen elke wedstrijd op dezelfde manier benaderen: stevig starten, zonder onnodige risico's", aldus coach Hayk Milkon voor af. Dender had dus een tactisch plan voor de match tegen de Rouches, maar na 45 seconden kon daar al veel van in de prullenmand.







De eerste kans was meteen de goede voor Standard namelijk. Mohr kon de bal meegeven aan Ibe Hautekiet, en die maakte er meteen 0-1 van. Een kleine twee uur later miste Nsimba in de slotminuut dé kans voor Dender om alsnog gelijk te maken.

Dender probeert wel, maar is onmondig

Een wel héél korte samenvatting van de match, maar als het gaat over efficiëntie zegt het wel meteen veel. Want tussendoor waren er wel wat kansjes, maar geen echt grote. Een volley van Nielsen, veel steriele druk van Dender tegen een stevig Luiks blok en nauwelijks echte reddingen voor de doelmannen.

Dender mocht blij zijn dat het met elf tegen elf mocht blijven spelen. Berte zag zijn rode kaart geannuleerd door de VAR vlak voor rust en vlak na de pauze kwam Cools na een zware fout op Mehssatou weg zonder fout. Aan de 0-1 zou het niets veranderen, waardoor Standard een prima zaak doet in de strijd om de Champions' Play-offs.