Hayk Milkon neemt Standard op de korrel na frustrerende nederlaag: "Het is verwonderlijk"

FCV Dender EH verloor zaterdag op eigen veld met het kleinste verschil van Standard. De Rouches kwamen al heel snel op voorsprong, waarna de thuisploeg niet kon terugslaan. Dender-coach Hayk Milkon was achteraf niet te spreken over verschillende zaken, waaronder ook Standard.

Hautekiet trof af in de eerste minuut raak voor de bezoekers. Er werd daarna niet meer gescoord, waardoor Dender de kans laat liggen om de rode lantaarn (voorlopig) door te spelen aan Cercle Brugge.

Hayk Milkon ziet drie schuldigen

Dender-coach Hayk Milkon was niet opgezet met hoe de bezoekers zich presenteerden na hun vroege goal. "Standard wilde continu het tempo uit de wedstrijd halen", vertelde hij bij rechtenhouder DAZN, zoals opgetekend door Sporza. "Dat is hun volste recht, maar het is verwonderlijk om een Standard te zien dat zo speelt."

De nederlaag telde volgens hem drie schuldigen. "Wijzelf, de tegenstander en de wedstrijdleiding. Dat zijn communicerende vaten, en het één kan het ander vertroebelen. Aan de rest om in te vullen hoe het vandaag gelopen is."

Even leek Mohamed Berte (Dender) te moeten gaan douchen met een rode kaart, maar ref Nicolas Laforge trok die na het bekijken van de beelden weer in. "Ik nodig u uit om die kaart en de beslissing erna te herbekijken. Ik denk dat dat heel mooi weergeeft wat er heeft plaatsgevonden en wat voor meer frustratie en emotie heeft gezorgd", aldus Milkon.

Dender moet zondag toekijken hoe Cercle Brugge op bezoek gaat bij OH Leuven. Als de Vereniging nog eens kan winnen, dan diept het de kloof uit tot vier punten. Op 27 december sluit Dender het jaar af op het veld van KV Mechelen. Als hekkensluiter?