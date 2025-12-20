Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

Standard heeft de kerstperiode in stijl ingezet. De Rouches gingen met 0-1 winnen op het veld van Dender en sluipen zo (voorlopig) de top zes binnen. Voor één pion van de Rouches was het een bijzondere wedstrijd.

Standard trok aan het langste eind via een zeer snelle goal van Hautekiet. Lucas Pirard hield de nul in doel bij de bezoekers en dat in zijn allereerste wedstrijd voor de eerste ploeg van de Luikenaars.

De doelman werd deze zomer gratis overgenomen van KV Kortrijk en kwam zo opnieuw terecht bij de club waar hij een deel van zijn opleiding genoot. De wedstrijd tegen Dender betekende dan ook veel voor hem, bewijst zijn reactie achteraf.

Pirard is emotioneel

"Veel emoties, het is mijn eerste match met de ploeg waar ik mijn opleiding genoot", tekende Sporza op. "Ik wacht al lang op dit moment en om dan een clean sheet te pakken en vooral te winnen, dat doet echt deugd."

"We weten dat we kwaliteit hebben, dus het was een belangrijke wedstrijd om te winnen, zeker ook na de wedstrijd tegen OH Leuven", aldus Pirard, die zijn kans krijgt omdat Matthieu Epolo op dit moment op de Afrika Cup vertoeft.

Pirard speelde in zijn carrière ook al voor Lommel, Sint-Truiden, Waasland-Beveren, Union SG en KV Kortrijk. Maar nu ziet hij dus een droom in vervulling gaan aan de boorden van de Maas.