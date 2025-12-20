Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

Standard ging zaterdag met het kleinste verschil winnen op het veld van Dender. De Rouches dringen zo voorlopig de top zes binnen en doen weer helemaal mee.

Standard nam heel snel de leiding op het veld van Dender. Het was Hautekiet die nog binnen de eerste minuut raak trof voor de Rouches: 0-1. Daarna werd er niet meer gescoord.

Standard klokt momenteel af op 27 punten en springt over KRC Genk naar de zesde plaats in de klassering. Dender blijft laatste en moet morgen bang toekijken wat Cercle Brugge doet bij Leuven.

Standard vermijdt horrorscenario van in de beker

Beide ploegen keken elkaar begin deze maand al in de ogen. Dender haalde het toen met 3-2 in de Croky Cup en dat zat duidelijk nog in het hoofd van Vincent Euvrard. "We voerden de elementen van ons plan tegen Dender in de beker opnieuw goed uit: hen meteen proberen verstikken, het spel op hun helft houden", vertelt de Standard-coach bij Sporza.

"We waren heel goed in de restdefensie, we hadden de controle en scoren snel. Het belangrijkste was dan om het scenario van de beker niet opnieuw te laten afspelen."

"De tweede helft zijn we te veel achteruit getrokken, we hebben te veel de lange bal gespeeld, maar dat is logisch omdat die bekermatch nog in ons hoofd zat. Dit is een heel mooie overwinning, de overwinning van de solidariteit."