Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

FCV Dender EH is er zaterdag niet in geslaagd om de rode lantaarn (tijdelijk) door te spelen aan Cercle Brugge. De Oost-Vlamingen verloren met 0-1 van de Rouches en bleven gefrustreerd achter.

Dender staat op één punt van de Vereniging en kon dus eindelijk - alvast voor even - verlost zijn van die dekselse titel van hekkensluiter. Maar de thuisploeg liet die kans liggen tegen Standard, dat enorm snel scoorde, en zal dus nog zeker deze speeldag op de laatste plaats staan.

Dender baalt over de eerste dertig seconden

Fabio Ferraro steekt bij Sporza de hand in eigen boezem. "We waren gewoon niet goed, we begonnen slecht en op het einde van de wedstrijd spelen we het fout uit", klinkt het duidelijk.

"Een slechte wedstrijd van ons, dat is het", gaat hij verder. "Na hun doelpunt waren er weinig grote kansen meer, ook niet voor hen, dus het zijn die eerste dertig seconden die ons nekken."

"Ik denk dat wij de gevaarlijkste situaties creëerden", vindt Kobe Cools dan weer. "We maakten meer aanspraak op de overwinning, Standard krijgt een Lucky goal en maakt verder niets klaar", aldus de verdediger, die wel toegeeft dat zijn ploeg beter kan.

Lees ook... Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender›

Dender moet nu afwachten wat Cercle Brugge morgen doet. Groen-zwart gaat 's avonds op bezoek bij OH Leuven in een belangrijk duel in de kelder van het klassement.