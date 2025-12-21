STVV STVV
1-0
KV Mechelen KV Mechelen
stvSTVV
kvmKV Mechelen
(Keisuke Goto) Rein Van Helden 8'
1-0
Datum: 21/12/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19
Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
| 4 reacties
Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen
Foto: © photonews

STVV heeft zondagnamiddag met 1-0 gewonnen van KV Mechelen. De Truienaars speelden een prima eerste helft en hielden na de pauze goed vol.

STVV en KV Mechelen speelden op Stayen een duel tussen twee verrassingen van het seizoen. Vanwesemael kwam in de basis bij STVV. Vanderbiest koos voor Diouf en Bafdili in plaats van Struyf en Mrabti.

De thuisploeg nam de wedstrijd vanaf minuut één in handen. KV Mechelen kon moeilijk om met de druk en betaalde dat meteen cash. Na acht minuten spelen kon Rein Van Helden de score al openen. Keisuke Goto kopte de bal na een vrije trap in het pak, waar de STVV-verdediger op de juiste plaats stond te wachten.

Nog voor het kwartier had het altijd 2-0 moeten staan. Een knappe voorzet van Vanwesemael bereikte Goto die onbegrijpelijk miste. STVV zette goede druk waar de bezoekers het vaak heel moeilijk mee hadden. Mechelen zag af voor de rust en creëerde zelf nagenoeg niets.

De Truienaars kwamen scherper uit de kleedkamer na de pauze, hoewel de wedstrijd toch wat meer in evenwicht kwam. Veel spektakel kregen we in de laatste 45 minuten echter niet te zien. Mechelen vond vooraan geen oplossingen.

Kokubo hield STVV enkele keren in de wedstrijd met fantastische reddingen. Uiteindelijk bleef de 1-0 op het scorebord staan. Een echt slotoffensief kwam er ook niet. 

Door de krappe zege springt Sint-Truiden voorlopig over Anderlecht naar de derde plaats met 36 punten. KVM blijft vijfde met 30 eenheden.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.24 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/16 (37.5%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 50/59 (84.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 7.33 -
  • Nauwkeurige passes: 52/55 (94.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 8.53 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 84' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 71' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Goto Keisuke A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Hata Taiga 0'  
Ferrari Andres   19' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 6' 6.73  
Meer statistieken
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 7.59 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/20 (40%)
Meer statistieken
Diouf Gora 84' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Konaté Mory   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 63/67 (94%)
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 65/71 (91.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Bafdili Bilal 57' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 83' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik   90' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 46/57 (80.7%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 43/56 (76.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Teague Ryan 0'  
Kireev Maxim 6' 6.35  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bandé Hassane 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Ozdemir Halil 33' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
Meer statistieken
Golic Lovro 0'  
Zekri Moncef 7' 6.13  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanrafelghem Keano 0'  
Decoene Massimo 0'  
Herbeleef STVV - KV Mechelen
🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

19:00

STVV zette zondag thuis KV Mechelen opzij met 1-0. De Kanaries blijven daardoor meedraaien bovenin, al maakte één Limburgse pion bij één bepaalde actie een zeer slechte beurt.

Vooraf

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

LIVE: Seizoensrevelaties STVV en KV Mechelen kijken elkaar in de ogen, Vanderbiest moet puzzelen

13:15

STVV en KV Mechelen kruisen de degens op Stayen in een duel tussen twee verrassingen van het seizoen. Malinwa zit met veel afwezigen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved