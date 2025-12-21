Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

STVV heeft zondagnamiddag met 1-0 gewonnen van KV Mechelen. De Truienaars speelden een prima eerste helft en hielden na de pauze goed vol.

STVV en KV Mechelen speelden op Stayen een duel tussen twee verrassingen van het seizoen. Vanwesemael kwam in de basis bij STVV. Vanderbiest koos voor Diouf en Bafdili in plaats van Struyf en Mrabti.

De thuisploeg nam de wedstrijd vanaf minuut één in handen. KV Mechelen kon moeilijk om met de druk en betaalde dat meteen cash. Na acht minuten spelen kon Rein Van Helden de score al openen. Keisuke Goto kopte de bal na een vrije trap in het pak, waar de STVV-verdediger op de juiste plaats stond te wachten.

Nog voor het kwartier had het altijd 2-0 moeten staan. Een knappe voorzet van Vanwesemael bereikte Goto die onbegrijpelijk miste. STVV zette goede druk waar de bezoekers het vaak heel moeilijk mee hadden. Mechelen zag af voor de rust en creëerde zelf nagenoeg niets.

De Truienaars kwamen scherper uit de kleedkamer na de pauze, hoewel de wedstrijd toch wat meer in evenwicht kwam. Veel spektakel kregen we in de laatste 45 minuten echter niet te zien. Mechelen vond vooraan geen oplossingen.

Kokubo hield STVV enkele keren in de wedstrijd met fantastische reddingen. Uiteindelijk bleef de 1-0 op het scorebord staan. Een echt slotoffensief kwam er ook niet.





Door de krappe zege springt Sint-Truiden voorlopig over Anderlecht naar de derde plaats met 36 punten. KVM blijft vijfde met 30 eenheden.