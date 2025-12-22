STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Jupiler Pro League is ondertussen 19 wedstrijden ver. Met nog elf speeldagen voor de boeg is de kloof tussen STVV en het nummer zeven (Racing Genk) liefst elf punten. De ambities van STVV zijn zo stilaan duidelijk te noemen.

De spelers durven stilaan luidop dromen van de Champions' Play-offs, terwijl Wouter Vrancken toch nog de voetjes op de grond wil houden. Met nog elf speeldagen te gaan is het wel heel dichtbij aan het komen voor De Kanaries.

Wouter Vrancken houdt de voetjes op de grond, maar ...

Vrancken had een paar weken geleden na de zege tegen KAA Gent ook al aangegeven dat hij geen zotte uitspraken wilde doen, omdat die dan tegen hem en de club kunnen worden gebruikt. Maar elke week komt het wel dichterbij.

"STVV blijft bevestigen, ondanks de nederlaag tegen Anderlecht vorige week, de enige trouwens in de laatste zeven matchen. Dat is opvallend. Ik ga van de overwinning van STVV geen wereldprestatie maken.

... geloof bij de spelers en analisten groeit

"Maar je voelt dat het geloof groeit bij het team van Wouter Vrancken. Er is geknokt voor de overwinning, met teamspirit", aldus Tom Boudeweel bij Sporza in zijn analyse. Hij zag ook dat de spelers stilaan ambitie beginnen te tonen.

Lees ook... KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom
"Die uitgesproken ambitie zal toch een beetje wringen bij de ploegen die er in het verleden al vaker bij waren, de grotere clubs. Die maken van de Champions' Play-offs echt hun doel. Die zijn het ook aan hun standing én hun budget verplicht om in de top 6 te eindigen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
KV Mechelen

Meer nieuws

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

KV Mechelen liep achter de feiten aan op STVV: Vanderbiest verklaart waarom

14:50
1
Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

Vermant, Kerk, Coosemans en ook heel wat verrassingen maakten het mooie weer dit weekend

18:40
Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

Werk aan de winkel voor OH Leuven: "Snel weg van de eettafel, helaas"

18:30
Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent

18:20
Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal"

17:40
1
Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

Filip Joos verrast: "Hij is de beste spits in onze competitie"

17:00
Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend"

16:30
2
"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

"Allemaal zoals Ronaldo of Messi": Eden Hazard is kristalhelder over zijn toekomst in het voetbal

17:20
Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt"

15:30
4
Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

Het laatste woord is nog niet gezegd: Charleroi legt klacht neer bij FIFA

16:00
Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

Beveren en Kortrijk nu al zeker van promotie? 2025 wordt neergelegd door match vol onzekerheid

16:45
G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026"

13:30
40
Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van"

14:40
3
EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

EXCLUSIEF: KAA Gent, STVV, OH Leuven en Cercle Brugge azen op dezelfde aanvaller

14:00
Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

Hoopgevend richting 2026? Rode Duivels weten waar ze staan

15:00
Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

Analist is streng voor KAA Gent: "Negatieve spiraal blijft maar doordraaien"

14:20
Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank

13:20
1
Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

Zit het probleem dieper bij Club Brugge? "Dit was niet beter dan onder Nicky Hayen"

13:00
"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

"Ik was daar, maar de deur was gesloten": KAA Gent slaat terug na reactie van Ivan Leko

12:40
3
Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt Reactie

Matchwinnaar Van Helden zegt wat iedereen bij STVV denkt, maar zelden hardop zegt

21:30
Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

Onur Cinel bewijst zijn grote gelijk: "We hebben hem gemist"

11:50
Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

Het belangrijkste verschil met Leko? Het onverwachte cijfer dat Standard in de top 6 houdt

11:40
2
Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

Zware tegenvaller voor Union SG: absolute sterkhouder in extremis tijdje onbeschikbaar

12:00
5
Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

Terugkeer Axel Witsel naar België? "Niet als speler!"

12:20
Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

Niet de helft van de punten, maar wel in top zes: "Ongelooflijk hoe ze schakelen tussen zwart en wit"

11:20
3
Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

Dit is een historisch dieptepunt voor de Jupiler Pro League: al meer dan 40 jaar niet meer gebeurd

09:00
6
Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk"

10:30
11
KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen Reactie

KV Mechelen krijgt tik van STVV: dit heeft coach Vanderbiest te zeggen

19:51
Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

Rode Duivels hebben spits nodig, maar... deze wordt geblokkeerd door zijn club

11:00
2
Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

Gent-speler weigerde uitgestoken hand van Ivan Leko: "Gewoon heel onprofessioneel"

10:00
16
🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

🎥 STVV-smaakmaker tekent voor dé misser van het seizoen

19:00
Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

Vincent Kompany wil meer en is nog niet tevreden met wat Bayern tot nu toe liet zien

09:30
🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

🎥 Besnik Hasi klaagt over penalty voor Antwerp, maar... was die voor Anderlecht niet nog lichter?

08:40
15
Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

Stayen viert opnieuw: STVV boekt belangrijke zege tegen matig KV Mechelen

21/12
Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor" Reactie

Janssen tussen frustratie en realisme na geljkspel tegen Anderlecht: "Een maand geleden tekenden we hiervoor"

08:10
Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

Tactiek Besnik Hasi buitenshuis roept vragen op (en het is niet de eerste keer)

08:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

trivece trivece over G5-bestuurder formeel over Belgisch voetbal: "Ik voorspel grote problemen in 2026" fanskb fanskb over SK Beveren blijft grote indruk maken: "Wat deze groep nu flikt, is ongezien" Bright71 Bright71 over Wesley Sonck is het beu na Antwerp - Anderlecht: "Ik snap er niets meer van" Eldonte Eldonte over Besnik Hasi scoort opvallende solo: "Toont wat er allemaal mis is met Belgisch voetbal" André Coenen André Coenen over Stort het Belgisch voetbal als kaartenhuisje in elkaar? "50 tot 70 procent waarde kwijt" Futbolitis Futbolitis over 📷 Club Brugge trapt subtiel na naar KAA Gent na Slag om Vlaanderen patje teppers patje teppers over Kwestie van kwaliteit? Zulte Waregem wisselt wel héél weinig en laat Vossen vaak op de bank Shooters Shooters over Sven Vandenbroeck zwáár misnoegd over refs: "Alle kleine dingen zijn voor Union" Vital Verheyen Vital Verheyen over Schitterend nieuws voor nieuw stadion Club Brugge? Regering noemt het "koninginnenstuk" .. .. over Ook onder Ivan Leko blijft het nipt voor Club Brugge: "Opvallend en veelzeggend" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved