STVV de luis in de pels: spelers én analisten geloven er in

De Jupiler Pro League is ondertussen 19 wedstrijden ver. Met nog elf speeldagen voor de boeg is de kloof tussen STVV en het nummer zeven (Racing Genk) liefst elf punten. De ambities van STVV zijn zo stilaan duidelijk te noemen.

De spelers durven stilaan luidop dromen van de Champions' Play-offs, terwijl Wouter Vrancken toch nog de voetjes op de grond wil houden. Met nog elf speeldagen te gaan is het wel heel dichtbij aan het komen voor De Kanaries.

Wouter Vrancken houdt de voetjes op de grond, maar ...

Vrancken had een paar weken geleden na de zege tegen KAA Gent ook al aangegeven dat hij geen zotte uitspraken wilde doen, omdat die dan tegen hem en de club kunnen worden gebruikt. Maar elke week komt het wel dichterbij.

"STVV blijft bevestigen, ondanks de nederlaag tegen Anderlecht vorige week, de enige trouwens in de laatste zeven matchen. Dat is opvallend. Ik ga van de overwinning van STVV geen wereldprestatie maken.

... geloof bij de spelers en analisten groeit

"Maar je voelt dat het geloof groeit bij het team van Wouter Vrancken. Er is geknokt voor de overwinning, met teamspirit", aldus Tom Boudeweel bij Sporza in zijn analyse. Hij zag ook dat de spelers stilaan ambitie beginnen te tonen.

"Die uitgesproken ambitie zal toch een beetje wringen bij de ploegen die er in het verleden al vaker bij waren, de grotere clubs. Die maken van de Champions' Play-offs echt hun doel. Die zijn het ook aan hun standing én hun budget verplicht om in de top 6 te eindigen."