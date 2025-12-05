Vrancken houdt voetjes op de grond, spelers STVV geloven erin: "Union staat maar zes punten voor ..."

We zijn zestien speeldagen ver in de Jupiler Pro League. STVV staat op een knappe vierde plaats. En als ze dit weekend winnen, dan springen ze zelfs over Club Brugge en komen ze nog dichter bij de absolute top.

STVV blijft week in, week uit heel wat indruk maken. De kloof met nummer 1 Union SG is momenteel even groot als de kloof met nummer 5 KV Mechelen: zes punten. Gent volgt op plaats 7 al op acht punten.

Wouter Vrancken blijft met de voeten op de grond

En dus mag er gedroomd worden van play-off 1? Elke overwinning komt dat dichter. "Met 30 punten kan je met wat meer rust naar de volgende wedstrijden toeleven", wilde Wouter Vrancken alvast niet te hoog van de toren blazen.

"We gaan geen uitspraken doen, die toch maar tegen je gebruikt kunnen worden. Dat is ook de kracht van mijn spelers: ze willen vooral de volgende wedstrijd winnen en zijn niet bezig met play-off 1. We willen elke wedstrijd de lijn met dezelfde energie verder trekken."

Spelers STVV beginnen er wel stilaan in te geloven

Bij de spelers begint play-off 1 echter toch al wat te leven. "We pakken 12 op 12 en we staan stevig in die top-6", aldus Rein Van Helden. "We komen er zo wel dichter bij."

Een gevoel dat ook leeft bij Arbnor Muja: "De top-6 is zeker mogelijk, we willen elke wedstrijd op dezelfde manier aanpakken. Union staat maar zes punten voor ons en we willen tegen Club Brugge ook gewoon voor de drie punten gaan."