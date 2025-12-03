Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

Na de zege in Club Brugge afgelopen zondag gaat Antwerp ook in de Beker van België door op een goed elan. Thuis tegen STVV speelde Antwerp wel 3-3 gelijk maar na 9 strafschoppen stootte de Great Old toch door. Nozawa kroonde zich uiteindelijk tot penaltyheld door twee elfmeters te stoppen.

Janssen verrassend aan aftrap

Joseph Oosting kon bij zijn debuut meteen rekenen op kapitein VIncent Janssen. Die onderging op 21 november een ingreep op aan de knie en werd weken buiten strijd verwacht maar dat viel dus beter mee. Verder koos Oosting er logischerwijs niet voor om al te veel te roteren terwijl Wouter Vrancken met Lendfers bijvoorbeeld wel voor een andere doelman koos in de Croky Cup.

Diezelfde Lendfers moest zich na bijna een kwartier al een keertje omdraaien nadat Janssen was doorgebroken en koelbloedig afwerkte maar de Nederlander vertrok uit buitenspel.

Rocamboleske eerste twintig minuten

Uitstel maar gaan afstel want enkele minuten later stond het wel 1-0 voor de Great Old. Kerk stond op de goede plek om na een goede actie en voorzet van Al Sahafi een botsende bal staalhard tegen de touwen te trappen.

Lang duurde de euforie niet voor Antwerp. Nozawa had drie minuten na de 1-0 te veel tijd nodig om uit te voetballen waardoor de jagende Goto zijn voet nog tegen de uittrap van de doelman kon zetten. Richting geven lukte niet meer maar de bal botste wel recht het Antwerpse doel in.

En nog was de knotsgekke openingsfase van de wedstrijd niet gedaan. Antwerp haalde duidelijk rendement uit de hoge druk die het zette door onder meer Gyrano Kerk. De aanvaller legde de bal af bij Scott die met een plaatsbal en via Vanwesemaal Lendfers klopte. Diezelfde Scott kon na een nieuwe balverovering ook ei zo na de 3-1 maken maar Lendfers kon ditmaal wel redding brengen.

De rust was even weergekeerd op de Bosuil en STVV kwam wat meer opzetten maar niet zonder ruimte weg te geven in de rug. Vooral Kerk en Al-Sahafi probeerden te profiteren in de omschakeling, zonder succes.

Toch met 2-2 richting rust

Het opzetten leverde echter wel resultaat op voor de bezoekers. Vanwesemael zette de actie mee op via de rechterflank en stond na een korte deviatie van Sebaoui en prachtige hak van Goto op de juiste plaats om de bordjes weer gelijk te hangen in het dak van het doel: 2-2 bij rust.

Antwerp 3e keer op voorsprong, STVV zet 3e keer orde op zaken

De tweede helft begon niet zo holderdebolder als de eerste maar het vijfde doelpunt van de partij was dat zeker wel. Kerk controleerde een lange trap van Nozawa maar raakte niet voorbij een twijfelende Lendfers. De Surinaamse winger kreeg de bal echter terug tot bij hem gekaatst en kon volledig uit balans terwijl hij bijna op de achterlijn stond de bal toch nog in het lege doel tikken.

Voordeel Antwerp maar matchpunt was het zeker nog niet want de veerkracht van STVV bleek nog maar eens enorm te zijn. Dat ze kunnen voetballen en combineren lieten ze al ettelijke keren zien en nu ook op de Bosuil. Juklerod wachtte goed op de overlap van Sebaoui die de bal hard voor doel zette. Via Goto en de rug van Nozawa caprioleert de bal in doel.

Van verlengingen naar strafschoppen

In het slot van de wedstrijd kwam STVV dichter bij een winning goal dan Antwerp maar Nozawa maakte zijn misser van de 1-1 goed door Yamamoto het scoren te beletten vijf minuten voor tijd waardoor we richting verlengingen gingen.

Antwerp leek met de dribbelvaardige Adekami wat meer aanvalslust gevonden te hebben maar de invaller was soms net iets te egoïstisch na een goede dribbel waardoor het vaker net niet dan net wel werd voor hem. Na een actie van Adekami botste de bal in de rebound tot bij Babadi die wel tot een goed schot kwam maar Lendfers bracht goed redding.

Ook Sint-Truiden dwong de doelman van de tegenstander nog tot één grote redding in het slot zonder te scoren. Zij deden het met invaller Delpupo die Ferrari diep stak. Opnieuw ging Nozawa snel naar de grond met één hand.

Nozawa penaltyheld

Na 90 minuten geen winnaar en na 120 ook niet dus gingen we naar strafschoppen. Die begon meteen catastrofaal voor STVV nadat Merlen de eerste miste. STVV kwam dat niet meer teboven want Antwerp scoorde verder al zijn strafschoppen. Ook de laatste kans voor STVV ging de mist in want ook ex-Beerschotspeler Sebaoui zag zijn strafschop gepakt door Nozawa.